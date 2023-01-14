Россия целый день обстреливает Украину. В Днепре ракета попала в многоквартирный дом. Пять человек погибли, десятки пострадали

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Местные жители разбирают завалы дома в Днепре, разрушенного при обстреле 14 января 2023 года Roman Chop / AP / Scanpix / LETA

Днем 14 января Украина подверглась очередному обстрелу. В Днепре ракета попала в девятиэтажный дом. Между вторым и третьим корпусами здания обрушились перекрытия со второй по девятый этаж, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате обстрела был обесточен целый район города.

По предварительным данным, из-за попадания ракеты в дом погибли пять человек, ранения получили почти 60 человек (в том числе 12 детей, самому младшему из них три года), сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. Ранее он писал о 27 раненых. По данным спасателей, из-под завалов уже достали более 30 человек, в том числе шесть детей. Сколько еще людей остаются под завалами, неизвестно. Разбирать их спасателям помогают сотни обычных жителей города, сообщил местный 11-й канал.

Meduza

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Днепру словами «Мир должен остановить это зло». «Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную», — написал украинский президент в своем телеграм-канале. Он также призвал передать Украине больше оружия, чтобы «остановить российский террор».

Жительница Днепра — об ударе по жилому дому. Сообщается, это мать одного из погибших

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 и ЕС ввести новые санкции против России после обстрела Днепра. «Каждый ракетный обстрел еще больше истощает российские запасы. Тем не менее, они все еще могут производить новые [ракеты]. Мы можем и должны уничтожить их ракетно-беспилотную промышленность массовым санкционным ударом! Призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной», — написал Кулеба в твиттере.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия должна быть немедленно исключена из Совета безопасности ООН.

14 января российская армия обстреливала Украину целый день. После первой ракетной атаки, проведенной утром, о жертвах и масштабных разрушениях не сообщалось. В результате второй волны обстрелов, помимо Днепра, пострадали как минимум два региона — Харьковская область (она была полностью обесточена, заявили в «Харьковоблэнерго») и Львовская область (власти предупредили о повреждении объекта критической инфраструктуры). Удары продолжались и вечером. В Кривом Роге из-за попадания ракеты в частный сектор один человек погиб и один пострадал, сообщил глава города.

В результате ракетных ударов 14 января были повреждены энергетические объекты в шести областях Украины, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он предупредил, что в большинстве областей страны вводятся аварийные отключения электричества. «Следующие дни будут сложными.», — добавил Галущенко. Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК сообщила, в результате сегодняшних атак одна из ее тепловых электростанций перестала вырабатывать энергию.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего 14 января войска РФ выпустили по Украине около 28 крылатых ракет и пять управляемых авиационных ракет. По словам Залужного, 18 крылатых и три авиационных ракеты были сбиты. В свою очередь, командование Воздушных сил ВСУ отчитались о 25 сбитых российских ракетах из 38 выпущенных. По данным командования, были сбиты 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101 и «Калибр» и семь управляемых авиационных ракет Х-59.

После обстрела Украины МВД Молдовы сообщило о падении обломков ракеты на территории страны. По данным ведомства, обломки были обнаружены в районе села Ларга, которое находится на границе с Черновицкой областью Украины. Что это за ракета, не уточняется; упоминаний о пострадавших или разрушениях нет. МВД Молдовы отметило, что это третий случай падения обломков ракет после обстрелов украинских территорий со стороны РФ.

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