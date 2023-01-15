В Днепре из-за ракетного удара по девятиэтажному дому погибли 19 человек

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По последним данным, 19 человек погибли из-за попадания ракеты в девятиэтажный жилой дом в Днепре. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, еще 73 человека пострадали, в том числе 14 детей. Более 40 человек госпитализированы, четверо находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее 15 января глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что погибли 18 человек.

«Спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба еще более 40 человек», — сообщил Резниченко.

Из-за ракетного удара по жилому дому разрушены 72 квартиры, еще более 230 получили повреждения, заявил глава областной администрации. По его словам, пожарные продолжают тушить несколько очагов пожаров.

Днем 14 января Россия нанесла новый массированный удар по Украине. В Днепре ракета попала в девятиэтажный дом, в результате чего разрушены два подъезда со второго по девятый этажи.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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