Война Триста двадцать пятый день

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Триста двадцать пятый день

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 января читайте здесь.

Главные новости:

Утром в Киевской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях сообщили о взрывах. В Очакове, Харьковской и Киевской областях повреждены объекты инфраструктуры.

Российские войска обстреляли Киев ракетами. В городе поврежден объект инфраструктуры, склад и два автомобиля. Люди не пострадали.

Из МХТ имени Чехова уволили актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву, выступавших против войны.

Минобороны РФ объявило, что Соледар Донецкой области взят под контроль российских сил. Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский вечером 13 января заявили, что бои в городе продолжаются.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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