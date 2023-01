Война Триста двадцать пятый день

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьером Великобритании Риши Сунаком и поблагодарил его за «решения», которые усилят Украину на поле боя.

Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании стала непробиваемой и готовой к вызовам. В разговоре с премьер-министром Риши Сунаком поблагодарил за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров.

В свою очередь в канцелярии британского премьера заявили, что Сунак в разговоре с Зеленским подтвердил намерение Великобритании поставить Украине танки Challenger 2.

Британские издания The Independent и The Sun со ссылкой на источники сообщили, что Сунак принял решение об отправке в Украину танкового эскадрона Challenger 2. The Guardian накануне сообщала, что правительство Великобритании официально объявит о решении по поставке танков 16 января.