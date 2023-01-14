Война Триста двадцать пятый день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 января читайте здесь.
Главные новости:
- Утром в Киевской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях сообщили о взрывах. В Очакове, Харьковской и Киевской областях повреждены объекты инфраструктуры.
- Российские войска обстреляли Киев ракетами. В городе поврежден объект инфраструктуры, склад и два автомобиля. Люди не пострадали.
- Из МХТ имени Чехова уволили актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву, выступавших против войны.
- Минобороны РФ объявило, что Соледар Донецкой области взят под контроль российских сил. Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский вечером 13 января заявили, что бои в городе продолжаются.
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Из-за угрозы массированного обстрела в Киеве, Киевской и Одесской областях применяются превентивные экстренные отключения света. Об этом сообщила крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК.
Власти Украины предупредили об угрозе нового обстрела из-за взлетевшей группы российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Последствия российского ракетного обстрела в селе Копылов Киевской области
Утром 14 января войска РФ обстреляли несколько регионов Украины, в том числе Киев и Киевскую область. В офис президента Украины сообщили о попадании в жилую застройку в селе Копылов. В результате удара в домах местных жителей выбило окна. В свою очередь глава областной администрации Алексей Кулеба рассказал, что после обстрела в регионе повреждены 18 частных домов и объект критической инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьером Великобритании Риши Сунаком и поблагодарил его за «решения», которые усилят Украину на поле боя.
Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании стала непробиваемой и готовой к вызовам. В разговоре с премьер-министром Риши Сунаком поблагодарил за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров.
В свою очередь в канцелярии британского премьера заявили, что Сунак в разговоре с Зеленским подтвердил намерение Великобритании поставить Украине танки Challenger 2.
Британские издания The Independent и The Sun со ссылкой на источники сообщили, что Сунак принял решение об отправке в Украину танкового эскадрона Challenger 2. The Guardian накануне сообщала, что правительство Великобритании официально объявит о решении по поставке танков 16 января.
Руководитель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова заявила в интервью литовскому изданию LRT, что ЧВК Вагнера начала вербовку в российских тюрьмах женщин-заключенных.
«По нашим данным, женщин уже отправляют на фронт, забрали первую партию из Краснодарского края в конце декабря, но мы пока ничего не знаем об их дальнейшей судьбе», — рассказала правозащитница.
По словам Романовой, «Русь сидящая» получает письма от женщин-заключенных с просьбой посодействовать их отправке на войну с начала российского вторжения в Украину.
В декабре пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина опубликовала, как утверждалось, обращение депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Михайловича. Он заявил, что «коллектив» женщин, отбывающих наказание в ИК-6 Нижнего Тагила, сообщили ему о готовности отправиться на фронт в качестве связистов, врачей, медсестер. Депутат попросил бизнесмена рассмотреть возможность завербовать этих заключенных в ЧВК Вагнера.
Пригожин поддержал идею вербовки женщин-заключенных. «Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю, дожмем», — ответил он.
Системы ПВО сбили над Клинцовским районом Брянской области украинскую ракету «Точка У», сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших нет.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Установка второго пролета на левой автомобильной части Крымского моста завершена, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, ответственный за восстановление моста.
Движение по Крымскому мосту ограничено после взрыва, который произошел осенью. 8 октября там взорвался грузовик, после чего на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Повреждения получили два автомобильных пролета.
По официальным данным, погибли четыре человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте, в его подготовке обвинили спецслужбы Украины. В Киеве это отрицали.
МИД РФ назвал имена пяти британских подданных, которым запретили въезд в страну. Среди них — министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и начальник британского Генштаба Патрик Сандерс. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос издания «Лента.ру», которое попросило сообщить имена британцев, попавших под санкции.
О том, что Россия дополнительно включила в стоп-лист 36 подданных Великобритании, дипломаты сообщили 12 января. При этом имена британцев, включенных в список МИД РФ не назвал.
«Не видим целесообразности публиковать полный список новых фигурантов нашего решения, тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь. Если от официальных инстанций Соединенного Королевства все же будет проявлен интерес к этому вопросу, то будем готовы информировать британские власти и общественность о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны», — объяснила представитель российского министерства Мария Захарова.
Из МХТ имени Чехова уволили актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву, выступавших против войны
«У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем МХТ, и по результатам разговора было принято решение уволить Назарова и его жену Ольгу Васильеву», — сообщил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник. Содержание разговора и причину увольнения актеров он не уточнил.
Накануне об увольнении Назарова и Васильевой из МХТ имени Чехова сообщило издание «Московский комсомолец» (МК) без ссылок на источники. По данным МК, причиной увольнения стали «публичные высказывания популярного артиста не только относительно СВО, но и его антироссийские настроения».
Художественный руководитель театра Константин Хабенский якобы «пытался вразумить» Назарова, но после интервью актера, в котором тот «откровенно поливал грязью Россию», уволил его и его жену, «также не скрывающую свою антироссийскую позицию», писала газета.
Сам Назаров не подтверждал, но и не опровергал информацию о своем увольнении. Он говорил, что ничего об этом не знает и что он не получал из театра «ничего официального» на этот счет.
После полномасштабного вторжения России в Украину Назаров регулярно выкладывал в свои соцсети ролики, в которых он читает антивоенные стихи, иногда вместе с Васильевой.
Сумма ущерба инфраструктуре Украины превысила 127 миллиардов долларов, заявила замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова на заседании Совета Безопасности ООН.
«Восстановление Украины станет одним из крупнейших инвестиционных проектов. Украина уже стала крупнейшей строительной площадкой в Европе, которая предоставляет широкий спектр разнообразных возможностей международным партнерам для внедрения лучших практик в области проектирования, строительства и трансфера технологий», — сказала она.
Джапарова также призвала другие страны поддержать «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, это поможет вернуть стране и всему миру безопасность и справедливость.
Россия обстреляла Киев ракетами, запущенными с северного направления по баллистической траектории. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Тип ракет будут изучать специалисты. Однако, по словам представителя ВСУ, очевидно, что были либо баллистические ракеты, либо зенитные ракеты С-300, летящие по баллистической траектории.
Уведомление об угрозе ракетного обстрела Киева поступило с опозданием из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников, объяснил Игнат. По его словам, у армии Украины нет эффективных средств обнаружения и уничтожения баллистических ракет.
Власти Украины предупреждают об угрозе массированного ракетного удара из-за взлетевшей группы российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Власти Киева рассказали о последствиях ракетного обстрела города:
- Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. Критических разрушений и пожара не последовало.
- В Голосеевском районе обломки ракеты упали на складское помещение. Произошло возгорание. Повреждена крыша гаража.
- В Дарницком районе обломками ракеты повреждены два автомобиля.
- По предварительным данным, люди при атаке на Киев не пострадали.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Жители Соледара сидят в автобусе в ожидании размещения в окрестностях Шахтерска в самопровозглашенной ДНР. По данным администрации Шахтерска, к утру 13 января в город были эвакуированы более 170 человек из Соледара. Там заявляли, что в ближайшее время в Шахтерск приедут еще 108 человек, в том числе дети.
С начала войны в Украине из зоны боевых действий на подконтрольные РФ территории, по официальным заявлениям российских властей, уезжают тысячи беженцев. При этом их подвергают долгой и унизительной процедуре так называемой фильтрации. Некоторых украинцев, бегущих от войны в Россию, выпускали только при условии съемки в пропагандистском видео.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида выступили с совместным заявлением по итогам встречи, прошедшей в Вашингтоне 13 января. Среди прочего они заявили, что любое применение Россией ядерного оружия в Украине «стало бы враждебным актом против всего человечества».
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не удержался от комментариев, резко раскритиковав японского премьера. По его словам, Кисида «в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки».
И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой — его собственная Родина. Ему бы напомнить об этом президенту США и потребовать покаяния, так и не принесенного за этот акт войны американским руководством.
Медведев заявил, что «такой позор» можно смыть только с помощью сеппуку (харакири — ритуальное самоубийтсво) прямо на заседании их кабмина Японии.
Представители российских властей не раз заявляли, что США — единственная страна в мире, применившая ядерное оружие. При этом после начала войны в Украине многие российские официальные лица, политики, чиновники и телеведущие заговорили о возможности или даже неизбежности нанесения ядерного удара по Украине или ее союзникам. Президент РФ Владимир Путин регулярно угрожает применением ядерного оружия.
В Киеве отменили воздушную тревогу.
В результате утренней атаки в Киевской области повреждены 18 частных домов
Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Кулеба. По его словам, пожар, возникший после обстрела на объекте критической инфраструктуры, локализовали.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Дарницком районе Киева обломком ракеты повредило автомобиль, сообщает городская администрация. Предварительно без пострадавших.
Власти города также уточнили, что в Голосеевском районе обломки ракеты упали на нежилое здание. Ранее о падении обломков в этом районе сообщал мэр Киева Виталий Кличко.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Минобороны Великобритании в очередной сводке анализирует сообщения о том, что 11 января с базы в Новороссийске вышли не менее 10 судов Черноморского флота РФ.
- Учитывая тип и количество судов, вышедших в море одновременно, эта активность, вероятно, направлена на рассредоточение флота в ответ на угрозу Новороссийску, которую выявила Россия, сообщается в сводке.
- Маловероятно, что это развертывание означает подготовку к необычным запускам крылатых ракет морского базирования, считают в британском ведомстве. Маловероятно, что флот готовится к десантным операциям.
- Черноморский флот в значительной степени скован предполагаемыми угрозами со стороны Украины и продолжает в первую очередь защищать свои силы, а не вести наступательные или патрульные операции.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
В офис президента Украины сообщили о попадании в жилую застройку в селе Копылов Киевской области. В домах местных жителей выбиты окна. Предварительно, люди не пострадали.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Системы ПВО отразили ракетный обстрел Мелитополя, сбиты несколько ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «представителя силовых структур», вероятно, назначенного после аннексии Запорожской области.
Рано утром жители центральной части Мелитополя слышали взрыв, сообщил избранный мэр города Иван Федоров.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
После утренних обстрелов в Харьковской области возможны аварийные отключения электроснабжения, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
По его словам, российские войска нанесли удары по критической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и области.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Голосеевском районе Киева упали обломки ракеты, сообщил Виталий Кличко. По его словам, они упали на нежилой территории, люди не пострадали.
В Киевской городской администрации подтвердили попадание в объект инфраструктуры.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Сообщается о перебоях с напряжением в электросети после взрывов в Киеве. Телеграм-каналы публикуют фотографии дыма в городе.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Взрывы в Днепровском районе Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Киевская городская администрация сообщила о ракетной атаке на столицу Украины. Жителей Киева призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что ракетами обстреливают объекты критической инфраструктуры Киева. Последствия уточняются.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.