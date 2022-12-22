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Владимир Зеленский с Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома. 21 декабря 2022 года Alex Wong / Getty Images

Владимир Зеленский впервые с начала российского вторжения в Украину выехал за пределы страны. 21 декабря украинский лидер прибыл в Вашингтон с официальным визитом, который заранее не анонсировали. Стороны обсуждали детали возможного визита кулуарно в течение нескольких недель, сообщило издание Politico. На фоне опасений, что Россия может совершить покушение на украинского лидера, в США были усилены меры безопасности, рассказал источник CNN в окружении Зеленского. Из-за угрозы нападения ни высокопоставленные чиновники, ни сотрудники посольства Украины в США не были проинформированы о графике визита. По данным Associated Press, Зеленский прилетел в Вашингтон на самолете ВВС США из польского города Жешув, куда приехал на поезде.

В Вашингтоне украинский лидер провел переговоры с президентом США Джо Байденом. В открытой части встречи Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины, а также передал ему награду капитана украинской батареи HIMARS, воюющего под Бахмутом — на самом опасном участке фронта в настоящее время. В ответ Байден заявил, что быть на стороне Киева в борьбе против путинской войны — «большая честь» для США. Американский президент также заверил, что Вашингтон продолжит укреплять обороноспособность Киева и поддерживает стремление Украины к «справедливому миру».

Во время совместной пресс-конференции Байден пообещал, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Помимо этого, президент США еще раз подтвердил, что Вашингтон поставит Киеву новый пакет помощи, включающий системы Patriot. Также Байден отметил важность борьбы Украины за свою свободу и независимость для всего мира и похвалил храбрость и мужество украинского народа. В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил США и союзников за всю оказываемую поддержку, заявив, что каждый доллар из этой помощи является инвестицией в международную безопасность. Помимо этого, президент Украины подчеркнул решимость украинцев продолжать борьбу за свою свободу и независимость.

Пресс-конференция президентов

«Родители потеряли детей. Теперь они живут местью. Я знаю таких людей» Владимир Зеленский — о том, что такое «справедливый мир»

Пресс-конференция президентов

«Родители потеряли детей. Теперь они живут местью. Я знаю таких людей» Владимир Зеленский — о том, что такое «справедливый мир»

После встречи с Байденом Зеленский выступил в конгрессе. В своей 20-минутной речи президент подчеркнул, что исход войны в Украине имеет значение для будущего всего мира. По словам Зеленского сейчас война разворачивается не только за территорию и независимость Украины, но и за то, «в каком мире будут жить наши дети и внуки». Президент также заявил, что эта «война против тирании» не может быть заморожена или отложена, предположив, что в следующем году она достигнет поворотного момента. В связи с этим Зеленский вновь подчеркнул важность новых поставок оружия Украине, а также усиления санкционного давления на Россию. В заключение президент заверил, что Украина никогда не сдастся. «Мы одержим победу, потому что мы едины: Украина, США и весь свободный мир», — заявил он. После этого президент подарил конгрессменам флаг Украины, который накануне ему передали военнослужащие из Бахмута.

В начале выступления конгрессмены встретили Зеленского бурными овациями. Речь президента несколько раз прерывали аплодисментами, а после выступления законодатели хлопали еще пять минут.

Речь Зеленского в конгрессе

«Украина никогда не сдастся. Мы одержим победу» Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США. Вот его речь — коротко

Речь Зеленского в конгрессе

«Украина никогда не сдастся. Мы одержим победу» Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США. Вот его речь — коротко

На фоне визита Зеленского США объявили о поставках в Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках нового пакета американской помощи. Эти комплексы считаются передовыми системами противовоздушной обороны, о которых Киев просил на фоне систематических российских обстрелов критической и энергетической инфраструктуры в Украине. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ЗРК Patriot способны сбивать крылатые и баллистические ракеты малой дальности, а также самолеты на гораздо большей высоте, чем системы ПВО, которые были предоставлены Киеву ранее. Украинским военным потребуется несколько месяцев подготовки, чтобы начать работать с комплексами Patriot, отметил источник CNN в Пентагоне.

Обращение Зеленского к конгрессу — полное видео MSNBC