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В Белом доме начались переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

На открытой части встречи Байден отметил, что война в Украине идет уже более 300 дней. Он заявил, что считает честью совместную борьбу Вашингтона и Киева с российской агрессией.

«Для меня большая честь быть рядом с вами в нашей совместной борьбе против этой жестокой войны, которую ведет [президент РФ Владимир] Путин», — сказал президент США.

Байден осудил российские обстрелы критической инфраструктуры Украины, отметив, что Путин «пытается использовать зиму как оружие». Он также заверил, что американцы вместе с европейскими союзниками поддерживают Киев.

В свою очередь Зеленский поблагодарил народ и власти США за помощь Украине. Он добавил, что быть в Белом доме — для него «большая честь».

«Спасибо вам за приглашение. Я действительно хотел приехать [ранее] , и президент [Байден ] об этом знает, но я не мог, потому что ситуация была сложной. Сейчас, поскольку я приехал, это значит, что мы контролируем ситуацию, и это в первую очередь — благодаря вашей поддержке», — сказал украинский лидер.

В ходе встречи Зеленский вручил Байдену в качестве подарка награду — Крест боевых заслуг — командира батареи , которая воюет под , где президент Украины был с визитом 20 декабря. По его словам, военнослужащий о имени Павло попросил передать награду президенту США. «Это незаслуженно, но я очень ценю» , — сказал в ответ Байден.

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Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с ранее неанонсированным визитом 21 декабря. В рамках поездки президент Украины проведет переговоры с американским лидером Джо Байденом, а также выступит с речью перед Конгрессом США.

Как ожидается, в ходе переговоров лидеры США и Украины обсудят возможные сценарии завершения войны, военную и экономическую помощь Киеву, а также санкции против России.