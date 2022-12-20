Зеленский съездил на передовую в Бахмут. Это самый опасный участок фронта прямо сейчас

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Президент Украины Владимир Зеленский съездил 20 декабря в город Бахмут, находящийся на линии фронта в Донбассе.

О поездке Зеленского на передовую первыми сообщили корреспонденты канала FreeДом. Затем эти сведения подтвердил представитель президента.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии «Украинской правде» уточнил, что Зеленский наградил военных в Бахмуте и уже уехал из города.

Позже канал FreeДом опубликовал кадры с Зеленским из Бахмута.

Министерство обороны Украины также сообщило о поездке в Бахмут замглавы ведомства Анны Маляр, опубликовав ее фотографии с украинскими военными.

Город Бахмут (до 2016 года — Артемовск) — важный транспортный узел в Донбассе, выполняющий функцию украинского укрепленного района, который прикрывает пути наступления на Краматорск, Славянск, Северск и Торецк. Со второй половины мая российские войска вели мощные ракетные обстрелы Бахмута, а к августу вышли к одной из окраин города. С конца лета россиянам, представленным в основном бойцами , удалось продвинуться на несколько километров. Интенсивные бои идут на окраинах города уже несколько месяцев. При этом в Бахмуте, в котором нет ни водоснабжения, ни тепла, ни света, продолжают оставаться мирные жители.

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