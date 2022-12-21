Владимир Зеленский прибыл в США. Это его первый зарубежный визит с начала российского вторжения в Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон. Об этом сообщают Associated Press и CNN со ссылкой на источники.

Как сообщалось, Зеленский вылетел в США из аэропорта польского города Жешув, куда добрался на поезде. В поездке президента Украины был задействован американский военный самолет. Он приземлился на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, рассказал источник Associated Press.

В ходе визита в Вашингтон Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и выступит с речью перед Конгрессом. Предполагается, что американский лидер встретит Зеленского в Белом доме в 22:00 мск. Ожидается, что они обсудят военную и экономическую помощь Украине, санкции против России, а также возможные варианты завершения войны.

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Визит Владимира Зеленского в США стал первой его зарубежной поездкой за пределы Украины с начала российского вторжения.

На фоне визита Зеленского власти США объявили о дополнительной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов. В рамках нового пакета помощи Киев впервые получит передовую систему ПВО — зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Зачем Зеленский приехал в США

Владимир Зеленский отправился в США — это его первый зарубежный визит с начала войны Politico рассказало, чего ожидать от этой поездки. Прежде всего, Украина получит зенитные комплексы Patriot

Зачем Зеленский приехал в США

Владимир Зеленский отправился в США — это его первый зарубежный визит с начала войны Politico рассказало, чего ожидать от этой поездки. Прежде всего, Украина получит зенитные комплексы Patriot