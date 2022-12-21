CNN: Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, поскольку наступает «новая фаза» войны. Президенты США и Украины обсудят условия «справедливого мира»

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Президент США Джо Байден пригласил украинского президента Владимира Зеленского на переговоры в Вашингтон, поскольку война в Украине вступает в «новую фазу». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Президент [Байден] действительно посчитал, что по мере наступления зимы, когда мы вступаем в новую фазу войны, это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и поговорить», — сказал Кирби.

По его словам, в ходе переговоров президенты США и Украины обсудят возможные варианты завершения войны. «Я не сомневаюсь, что они будут говорить о том, что в понимании Зеленского можно считать справедливым миром, каковы его составляющие и как мы можем помочь Украине достичь этого», — добавил представитель Белого дома.

Как ожидается, Байден и Зеленский также обсудят дальнейшую военную и экономическую помощь Украине и санкции против России, отмечает CNN.

Сам президент США, комментируя визит украинского президента, написал в твиттере, что им «многое предстоит обсудить».

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В ночь на 21 декабря стало известно, что Владимир Зеленский выехал в США с официальным визитом. Это первая зарубежная поездка президента Украины с начала российского вторжения в страну. Помимо переговоров с Джо Байденом, украинского лидера пригласили выступить с речью перед членами Конгресса.

По данным американских СМИ, в ходе визита Зеленского президент США объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,8 миллиарда долларов. В новый пакет помощи, среди прочего, войдут зенитно-ракетные комплексы Patriot и комплексы JDAM, которые превращают бомбы истребителей в высокоточные боеприпасы.

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