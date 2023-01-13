Война Триста двадцать четвертый день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 января читайте здесь.
Главные новости:
- Российские силы, вероятно, захватили Соледар, сообщил американский Институт изучения войны. Украина это не подтверждала.
- В самопровозглашенной ДНР утверждают, что российские силы взяли Бахмут в оперативное окружение.
- Спикер Госдумы предложил конфисковать имущество у россиян, которые уехали из страны и оскорбляют российскую армию.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Бахмут, 12 января 2023 года
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у граждан России, которые уехали за границу и «считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Володин предложил изменить три статьи Уголовного кодекса — о «дискредитации» армии, экстремизме и реабилитации нацизма — пунктом о конфискации имущества граждан РФ, покинувших Россию.
По словам Володина, россияне, уехавшие из страны, «живут безбедно» благодаря России. «Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров», — заявил спикер российского парламента.
С начала года российские политики и провластные активисты пообещали направить в СК или прокуратуру жалобы на музыканта Бориса Гребенщикова, певца Валерия Меладзе, лидера Little Big Илью Прусикина и актера Артура Смольянинова, которые уехали из России. В случае со Смольяниновым глава СК поручил возбудить уголовное дело.
Подлинность видеозаписи не подтверждена. Где и когда сняли видео, неизвестно.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 323-го дня войны заявил, что Соледар и Бахмут стали главным вопросом на Ставке верховного главнокомандующего.
Вопрос номер один — это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление. Детально разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими уже в ближайшие дни.
Зеленский также поблагодарил десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады и бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые сражаются в Соледаре, «удерживают занимаемые позиции» и наносят «ощутимые потери» российским силам.
Украина не признавала потерю Соледара, о захвате которого ранее заявил основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В самопровозглашенной ДНР утверждают, что российские силы взяли в оперативное окружение город Бахмут в Донецкой области
Об этом, как пишет ТАСС, заявил назначенный Россией советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города», — сказал он вечером 12 января в эфире Первого канала. По словам представителя ДНР, российская артиллерия работает «уже практически вокруг» города.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Российские силы, вероятно, все-таки захватили Соледар в Донецкой области Украины, сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном обзоре.
Фото и видео, опубликованные 11 и 12 января, указывают на то, что российские войска, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины города, сказано в обзоре ISW.
«Все имеющиеся данные указывают на то, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре», — заявили в Институте изучения войны.
Здравствуйте. Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать об основных событиях 324-го дня войны. Спасибо, что вы все это время с нами.