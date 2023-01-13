Война Триста двадцать четвертый день

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Триста двадцать четвертый день

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 января читайте здесь.

Главные новости:

Российские силы, вероятно, захватили Соледар, сообщил американский Институт изучения войны. Украина это не подтверждала.

В самопровозглашенной ДНР утверждают, что российские силы взяли Бахмут в оперативное окружение.

Спикер Госдумы предложил конфисковать имущество у россиян, которые уехали из страны и оскорбляют российскую армию.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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