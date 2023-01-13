Минобороны РФ заявило, что Соледар взят под контроль российских сил. Представитель ВСУ утверждает, что бои за город продолжаются

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Обновление. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил изданию «Громадське», что информация Минобороны РФ не соответствует действительности, а бои за город продолжаются. В эфире телемарафона он отметил, что российская сторона распространяет дезинформацию из-за необходимости «отчитываться о победах на фронте».

Российские военные установили полный контроль над городом Соледар в Донецкой области Украины, за который в последние недели шли ожесточенные бои. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Как утверждает ведомство, Соледара было завершено вечером 12 января. Киев не комментировал захват города. Утром 13 января в Минобороны Украины заявили, что ночью бои за город продолжались. Американский Институт изучения войны в ежедневном обзоре за 12 января сообщал, что российские силы, вероятно, все-таки захватили Соледар.

Город был захвачен благодаря усилиям российской авиации, артиллерии и ракетных войск. Они непрерывно обстреливали позиции ВСУ, мешая переброске резервов и боеприпасов противника, а также попыткам украинских военных отойти на другие рубежи обороны, говорится в сводке.

Кроме того, в ходе операции российские подразделения ВДВ «совершили скрытый маневр», заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.

«Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара. Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более семисот украинских военнослужащих и свыше трехсот единиц вооружения ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.

Как отмечает ведомство, захват Соледара позволяет россиянам отрезать пути снабжения украинских войск в Бахмуте, а затем заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нем подразделения ВСУ.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

С 11 января о захвате Соледара исключительно силами ЧВК Вагнера сообщал основатель военнизированного формирования Евгений Пригожин. Его заявления о переходе города под контроль российских сил отрицали, среди прочих, представители ВСУ. В свою очередь Минобороны РФ в последниюю неделю, сообщая о ситуации в Соледаре, не упоминало бойцов ЧВК Вагнер, отмечая участие в операции российских военных.

О захвате Соледара и значении этой операции для хода войны

Россия заявляет о захвате Соледара, Украина его отрицает. Что там на самом деле происходит? И какое значение это имеет для хода всей войны?

О захвате Соледара и значении этой операции для хода войны

Россия заявляет о захвате Соледара, Украина его отрицает. Что там на самом деле происходит? И какое значение это имеет для хода всей войны?