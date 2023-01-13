Институт изучения войны: российские войска, вероятно, захватили Соледар

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Американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре пишет, что российские силы, вероятно, все-таки захватили Соледар.

Фото и видео, опубликованные 11 и 12 января, указывают на то, что российские войска, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины населенного пункта, говорится в обзоре. «Все имеющиеся данные указывают на то, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре», указывают эксперты ISW.

В обзоре отмечается, что Минобороны РФ на момент его публикации не объявило о захвате Соледара, но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поздравил российские войска с успешным наступлением. Заявление президента Украины Владимира Зеленского от 12 января о том, что украинские силы сохраняют позиции в Соледаре, возможно, относится к оборонительным позициям возле города, но не в нем самом, считают в Институте изучения войны.

При этом эксперты ISW считают, что вероятный захват Соледара не является оперативно важным развитием ситуации и вряд ли предвещает окружение Бахмута российскими войсками в ближайшее время.