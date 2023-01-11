Пригожин заявил о «полном освобождении» Соледара и 500 убитых украинских военных. В Украине захват Соледара российскими войсками не подтверждают

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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин через свою пресс-службу вновь заявил, что Соледар в Донецкой области захвачен.

Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Двухсотыми убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, в вечерней сводке захват Соледара не подтвердил, сообщив, что российские войска «пытаются взять под контроль город» и пути снабжения украинских подразделений, но несут большие потери и бои продолжаются. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении также заявил, что бои за Соледар все еще продолжаются.

Один из украинских военнослужащих, защищающий Соледар, вечером 11 января заявил корреспонденту CNN, находящемуся в зоне боевых действий, что город не сдан. «Не верьте тому, что они говорят. Мы держимся там. Хотя практически самостоятельно. Без командиров», — сказал он, добавив, что следующие 24 часа будут «очень трудными».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК Вагнера в ночь на 11 января взяли под контроль город Соледар Донецкой области. Пресс-служба бизнесмена опубликовала фотографии, на которых он в окружении военных якобы находится в соляных шахтах, разрабатываемых в районе города. Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый назвал утверждения Пригожина неправдой, а в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили: «Похоже на то, что местонахождение Пригожина не соответствует действительности, и он не в соледарских шахтах».

Подробнее о боях за Соледар

В Соледаре для украинских войск сложилась угрожающая ситуация. ЧВК Вагнера, вероятно, заняла большую часть города. Главное

Подробнее о боях за Соледар

В Соледаре для украинских войск сложилась угрожающая ситуация. ЧВК Вагнера, вероятно, заняла большую часть города. Главное