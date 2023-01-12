Война Триста двадцать третий день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 января читайте здесь.
Главные новости:
- Владимир Зеленский предложил лишить украинского гражданства влиятельных людей с российскими паспортами.
- Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о планах забирать в армию людей до 30 лет уже в весенний призыв 2023 года.
- Создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил об убийстве 500 бойцов ВСУ в Соледаре, якобы отказавшихся сдаться в плен.
- Также, по словам Пригожина, в городе нашли тело пропавшего без вести гражданина Великобритании.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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На Урале с воинскими почестями похоронили бойца ЧВК Вагнера. Его завербовали в колонии, где он сидел за убийство матери
Похороны 46-летнего Сергея Молодцова прошли 5 января в городе Серов, сообщает екатеринбургское издание E1.ru. Гроб несли военные, на прощании выступали ветераны, которые благодарили Молодцова за мужество и героизм, пишет E1.ru со ссылкой на репортаж серовского издания «Глобус».
А вот как Молодцова (в сообщении о его гибели) описала городская администрация Серова: «Сергей был творческой натурой, занялся резьбой по кости… Близкие вспоминают Сергея, как удивительно неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком. Правда для него — это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся. Про таких говорят, рубаха-парень. Он любил музыку, свободу, скорость».
В 2017 году Молодцова приговорили к 11,5 годам колонии особого режима за то, что он до смерти избил свою мать. В приговоре сказано, что ранее Молодцов был судим по той же статье («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») в Уссурийске, отмечает E1.
В колонии Молодцова завербовали в ЧВК Вагнера. Обстоятельства его гибели неизвестны.
Секретарь СНБО Украины: к годовщине войны в Кремле «готовятся к определенным событиям», поскольку «любят даты»
Россия в ближайшие месяцы пойдет ва-банк, поскольку растягивать войну на еще более долгий срок Кремлю мешают внутренние проблемы в стране. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия должна идти уже ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России», — цитирует Данилова РБК-Украина.
При этом по словам Данилова, в Кремле уже «готовятся к определенным событиям», поскольку «любят даты».
«24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов», — считает секретарь СНБО Украины.
Российские войска 90 раз обстреляли Херсонскую область за прошедшие сутки, один человек погиб
Такие данные привел глава областной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, обстрелы велись из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Один человек погиб, еще пять получили ранения различной степени тяжести.
В Херсоне, который за прошедшие 24 часа оказывался под огнем 27 раз, снаряды попали в роддом, частные и многоквартирные дома, добавил Янушевич.
Ночью обстрелу подверглась и Запорожская область. Ее глава Александр Старух заявил, что войска РФ ударили по объектам инфраструктуры и частным домам. По предварительным данным, люди не пострадали. Старух также выложил фото обломков ракеты, найденных в Запорожской области.
Помощник Кадырова Апты Алаудынов заявил, что россиянам следует готовиться «нахождению на войне»
Россияне должны объединяться в «народные дружины» и после работы выходить на охрану своих населенных пунктов. Об этом заявил помощник главы Чечни по силовому блоку, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире программы «Полный контакт» Владимира Соловьева, передает РБК.
По его мнению, жителей России стоит привлекать к тренировкам с оружием, чтобы они могли стать «боевыми единицами» и были готовы «внутренне в любой день <…> пойти, как говорится, на передовую» и подготовиться к «нахождению на войне».
«Сегодня абсолютно все расслабились, все спокойно пошли легли спать, в то время когда на самом деле и должна быть мобилизация. И все как раз и должны работать на победу нашего государства», — заявил Алаудинов, недавно говоривший, что новая волна мобилизации в России «должна быть вчера».
«Ведомости»: Кремль собирается выдвинуть участников войны на выборах в 2023 году
Кремль и «Единая Россия» собираются выдвинуть бывших участников вторжения в Украину — военных, добровольцев и работавших в Донбассе волонтеров — на выборы 2023 года, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к администрации президента и Госдуме.
«Это всем выгодно — иметь таких ребят у себя в команде, поскольку в обществе на это есть запрос», — рассказал один из собеседников издания.
Региональные выборы в 2023 году пройдут 10 сентября. Планируется выбирать 20 губернаторов на прямых выборах, пять — на непрямых, а также депутатов 20 заксобраний. В том числе планирует избрать региональные парламенты в четырех оккупированных регионах Украины.
Суд в Уфе приговорил 24-летнего ефрейтора к пяти годам лишения свободы за отказ воевать в Украине
Марселя Кандарова обвиняли в уклонении от прохождения военной службы продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации, передает объединенная пресс-службы судов Башкортостана.
В мае 2022 года Кандаров, «не желая принимать участия» во вторжении, не явился к месту службы. В сентябре его обнаружили сотрудники правоохранительных органов, «чем и прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений», заявила пресс-служба.
Суд признал Кандарова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ. В октябре по четвертой части той же статьи был осужден 30-летний сержант Роман Каштаков, не вернувшийся в часть после отпуска; он получил два года лишения свободы условно. В декабре суд в Петропавловске-Камчатском приговорил военнослужащего Алексея Бреусова к одному году и восьми месяцам колонии-поселения, признав его виновным в отказе от участия в военных действиях.
Сводка британской военной разведки
- Последние двое суток продолжаются ожесточенные бои как в районе города Соледар Донецкой области, так и на подступах к Кременной в Луганской области.
- С начала января Россия почти наверняка выделила части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии для усиления линии фронта в Кременной. До ноября РФ задействовала почти все развертываемые ВДВ в районе Херсона.
- Передислоцированные в Донбасс части ВДВ, вероятно, используются по своему прямому назначению — в качестве элитных сил быстрого реагирования.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
В ней подробно не комментируется ситуация в Соледаре. Город упоминается лишь однажды — в общем списке населеных пунктов на Бахмутском направлении, которые подверглись ударам российской армии из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Другие перечисленные населенные пункты находятся под контролем ВСУ. При этом не сообщается и об отраженных атаках в направлении Соледара.
Что еще говорится в сводке украинского Генштаба:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли четыре ракетных и 23 авиационных удара. Кроме того, было совершено 69 обстрелов из РСЗО.
- За сутки отражены атаки ВС РФ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная в Луганской области и Раздоловка, Соль, Красная Гора, Парасковиевка, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.
- Вблизи села Раденск в Херсонской области российские военные оборудовали сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь.
- В аннексированном Крыму объявлен набор наемников в новообразованные так называемые ЧВК «Щит» и «Русич». Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете — офицеры. Им обещают, что они не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Кратеры от снарядов на полях в районе Бахмута, 11 января 2023 года
Также Пригожин рассказал, что в Соледаре якобы нашли тело пропавшего без вести гражданина Великобритании
В ходе боев за Соледар, предположительно, погиб гражданин Великобритании, сообщила пресс-служба основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Ранее украинская полиция говорила, что в этом районе пропали два британца — Эндрю Бэгшоу и Кристофер Пэрри. По данным Sky News, они были волонтерами и занимались эвакуацией мирных жителей из зоны боевых действий.
В сообщении пресс-службы Пригожина утверждается, что тело одного из двух пропавших граждан Великобритании нашли 11 января. Кроме того, при нем нашли документы обоих британцев.
Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канала «Grey Zone» утверждает без ссылки на источник, что найдено тело Кристофера Пэрри. По версии «Grey Zone», он якобы был добровольцем одного из украинских батальонов с позывным «Титаник».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Пригожин заявил об убийстве 500 бойцов ВСУ в Соледаре
По словам создателя ЧВК Вагнера, это украинские военнослужащие, которые не согласились сдаться в плен.
«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, бойцы ВСУ, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может», — говорится в сообщении прес-службы Пригожина, опубликованном 11 января.
Пригожин с 10 января утверждает, что ЧВК Вагнера полностью взяла под контроль Соледар. ВСУ это не подтверждают. Журналисты CNN также заявили, что в окрестностях Соледара слышен артиллерийский огонь.
При этом CNN 11 января связался с военнослужащим ВСУ, который заявил, что он и его сослуживцы остаются на территории Соледара, но ситуация очень сложная, и следующие сутки могут стать решающими.
«Не верьте тому, что они [в России] говорят [о полном захвате Соледара]. Мы держимся. Хотя практически сами по себе. Без командиров», — сказал источник CNN. Он добавил, что если расположенные рядом украинские подразделения удержат позиции, то его подразделение сможет отступить.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Глава комитета Госдумы по обороне объявил о планах забирать в армию людей до 30 лет уже в весенний призыв 2023 года
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил «Парламентской газете», что уже весной 2023 года на срочную службу в армию собираются призывать людей в возрасте до 30 лет.
«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием», — сказал Картаполов.
По словам Картаполова, пока речь идет о повышении именно верхней границы призывного возраста. Полный переход на новый возраст призыва — с 21 до 30 лет вместо с 18 до 27 лет — займет от года до трех, заявил Картаполов, подчеркнув, что для этого «потребуется целый комплекс поправок в законодательство».
С предложением «поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет» 21 декабря выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Официальных документов о переходе на новую систему призыва пока опубликовано не было.
Владимир Зеленский предложил лишить украинского гражданства влиятельных людей с российскими паспортами
«Наша задача, чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство РФ, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство — чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно — РФ, если они его также имеют», — сказал Зеленский на пресс-конференции во Львове 11 января.
По словам президента Украины, украинцы с гражданством России должны жить в «соответствующем государстве». «Мне кажется, это абсолютно справедливо», — добавил он.
10 января Зеленский лишил гражданства четверых депутатов Верховной рады Украины, связанных с Россией и обвиненных украинскими властями в госизмене: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Как объяснил Зеленский, решение было принято «из-за наличия [у этих людей] гражданства других государств».
Как выглядит Соледар во время ожесточенных боев — и как он выглядел раньше
Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки города, датированные 1 августа 2022 года и 10 января 2023 года. От домов, попавших на фото, остались одни руины.
Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о взятии Соледара еще 10 января. Украинская сторона утверждает, что бои в городе продолжаются. Вчера «Медуза» выпустила подробный разбор о том, что происходит в Соледаре, насколько российские силы близки к его захвату и какие последствия это может иметь для ВСУ.
Мы начинаем трансляцию событий 323 дня войны России с Украиной. Спасибо, что остаетесь с нами.