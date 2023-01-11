Командовать российским вторжением в Украину будет глава Генштаба Валерий Герасимов Предыдущий командующий Сергей Суровикин продержался на этом посту три месяца. Теперь он лишь зам Герасимова
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Командующим группировкой российских войск в Украине стал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Такое решение принял министр обороны Сергей Шойгу, сообщило российское военное ведомство. Заместителями Герасимова назначены замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин.
Эти кадровые перестановки в Минобороны назвали «повышением уровня руководства спецоперацией» — и объяснили их «расширением масштаба решаемых задач», необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск, а также повысить эффективность управления российской группировкой в Украине.
Сергей Суровикин, ставший одним из замов Герасимова, раньше сам командовал войсками РФ в Украине. Его назначили на этот пост 8 октября — в день взрыва на Крымском мосту. Он стал первым человеком на должности командующего российским вторжением, чье имя Минобороны РФ сообщило публично. Источники «Медузы» называли Суровикина сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре, в том числе гражданской.
При Суровикине российские войска действительно стали систематически обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру. Несмотря на эти атаки, в ноябре по предложению Суровикина войска РФ оставили захваченный в начале войны Херсон. Генерал, который анонсировал это «трудное» решение заранее, заявил, что оно сохранит жизни российских солдат. Кроме того, при Суровикине в ночь на 1 января была атакована база российских военных в городе Макеевка в аннексированной ДНР. В результате удара, только по официальным данным российского военного ведомства, погибли 89 человек (согласно заявлениям украинской стороны, погибшие исчисляются сотнями). До этого Минобороны РФ не признавало таких крупных потерь в результате одного удара.
Валерия Герасимова и других российских генералов критиковали за поражения в Украине. Критика звучала со стороны российских провоенных телеграм-каналов, а также главы Чечни Рамзана Кадырова и ЧВК Вагнера, которая стремится представить себя как гораздо более боеспособное формирование, чем регулярная российская армия. В конце декабря наемники из ЧВК публично обратились к Герасимову, назвав его «чертом ****** [гребаным]» и обвинив в отсутствии у них снарядов. «Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем, где ты? Помоги нам наконец-то!» — заявили они. Суровикина создатель ЧВК Евгений Пригожин, наоборот, хвалил.
В начале декабря появились слухи об отставке Герасимова, который возглавляет Генштаб ВС РФ с 2012 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слухи «телеграмными утками». Во второй половине декабря Герасимов впервые за долгое время провел публичное мероприятие — брифинг для иностранных военных атташе. Американский Институт изучения войны предположил, что таким образом Кремль пытался оправдать цену вторжения в Украину, сплотить его сторонников, а также представить Герасимова «очередной фигурой, ответственной за войну».
Главком ВСУ Валерий Залужный признавался, что считал Герасимова «умнейшим из людей». В июне командующий украинской армией рассказал в интервью журналу Time, что прочитал все труды Герасимова. «Я вырос на русской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России», — сказал Залужный. Суровикина он (уже в другом интервью) характеризовал так: «обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда». «Смотришь на него и понимаешь, что или ты выполняешь задание, или тебе конец. А мы давно поняли, что такой подход не работает», — рассуждал Залужный в разговоре с The Economist.
Накануне стало известно о еще одном важном назначении в российской армии. Генерал-полковник Александр Лапин стал начальником Главного штаба Сухопутных войск. Ранее он командовал Центральным военным округом РФ, а до конца октября 2022 года также занимал пост командующего группировкой войск «Центр», которая захватывала Луганскую область Украины. Осенью Лапина стал критиковать глава Чечни Рамзан Кадыров, который, в частности, обвинял генерала в сдаче оккупированного города Лиман в Донецкой области. Позицию Кадырова публично поддержал Пригожин.
Фото на обложке: Сергей Фадеичев / ТАСС