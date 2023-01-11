Командовать российским вторжением в Украину будет глава Генштаба Валерий Герасимов Предыдущий командующий Сергей Суровикин продержался на этом посту три месяца. Теперь он лишь зам Герасимова

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Командующим группировкой российских войск в Украине стал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Такое решение принял министр обороны Сергей Шойгу, сообщило российское военное ведомство. Заместителями Герасимова назначены замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин.

Эти кадровые перестановки в Минобороны назвали «повышением уровня руководства спецоперацией» — и объяснили их «расширением масштаба решаемых задач», необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск, а также повысить эффективность управления российской группировкой в Украине.

Сергей Суровикин, ставший одним из замов Герасимова, раньше сам командовал войсками РФ в Украине. Его назначили на этот пост 8 октября — в день взрыва на Крымском мосту. Он стал первым человеком на должности командующего российским вторжением, чье имя Минобороны РФ сообщило публично. Источники «Медузы» называли Суровикина сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре, в том числе гражданской.

При Суровикине российские войска действительно стали систематически обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру. Несмотря на эти атаки, в ноябре по предложению Суровикина войска РФ оставили захваченный в начале войны Херсон. Генерал, который анонсировал это «трудное» решение заранее, заявил, что оно сохранит жизни российских солдат. Кроме того, при Суровикине в ночь на 1 января была атакована база российских военных в городе Макеевка в аннексированной ДНР. В результате удара, только по официальным данным российского военного ведомства, погибли 89 человек (согласно заявлениям украинской стороны, погибшие исчисляются сотнями). До этого Минобороны РФ не признавало таких крупных потерь в результате одного удара.

Валерия Герасимова и других российских генералов критиковали за поражения в Украине. Критика звучала со стороны российских провоенных телеграм-каналов, а также главы Чечни Рамзана Кадырова и ЧВК Вагнера, которая стремится представить себя как гораздо более боеспособное формирование, чем регулярная российская армия. В конце декабря наемники из ЧВК публично обратились к Герасимову, назвав его «чертом ****** [гребаным]» и обвинив в отсутствии у них снарядов. «Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем, где ты? Помоги нам наконец-то!» — заявили они. Суровикина создатель ЧВК Евгений Пригожин, наоборот, хвалил.

В начале декабря появились слухи об отставке Герасимова, который возглавляет Генштаб ВС РФ с 2012 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слухи «телеграмными утками». Во второй половине декабря Герасимов впервые за долгое время провел публичное мероприятие — брифинг для иностранных военных атташе. Американский Институт изучения войны предположил, что таким образом Кремль пытался оправдать цену вторжения в Украину, сплотить его сторонников, а также представить Герасимова «очередной фигурой, ответственной за войну».

Что еще произошло с Герасимовым после 24 февраля Украина и США заявили, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов тайно приезжал на фронт Командный пункт, который он посещал, якобы разбомбили (но сам Герасимов не пострадал)

Главком ВСУ Валерий Залужный признавался, что считал Герасимова «умнейшим из людей». В июне командующий украинской армией рассказал в интервью журналу Time, что прочитал все труды Герасимова. «Я вырос на русской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России», — сказал Залужный. Суровикина он (уже в другом интервью) характеризовал так: «обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда». «Смотришь на него и понимаешь, что или ты выполняешь задание, или тебе конец. А мы давно поняли, что такой подход не работает», — рассуждал Залужный в разговоре с The Economist.

Накануне стало известно о еще одном важном назначении в российской армии. Генерал-полковник Александр Лапин стал начальником Главного штаба Сухопутных войск. Ранее он командовал Центральным военным округом РФ, а до конца октября 2022 года также занимал пост командующего группировкой войск «Центр», которая захватывала Луганскую область Украины. Осенью Лапина стал критиковать глава Чечни Рамзан Кадыров, который, в частности, обвинял генерала в сдаче оккупированного города Лиман в Донецкой области. Позицию Кадырова публично поддержал Пригожин.

Подробнее про назначение Лапина Генерал Лапин назначен начальником Главного штаба сухопутных войск РФ За вторжение в Украину он получил звание Героя России. Потом его уволили — после критики со стороны Кадырова

Фото на обложке: Сергей Фадеичев / ТАСС