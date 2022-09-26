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Валерий Залужный родился в 1973 году и в детстве мечтал стать комиком. Но вместо этого продолжил семейную традицию, поступив в Одесское командное училище. Его диплом был посвящен структуре армии США. Но он уважал и российскую школу военной науки. Залужный прочитал все труды начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и считал его «умнейшим из людей». «Я вырос на русской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России», — сказал Залужный Time.

Он прошел путь от командира взвода до командующего войсками в Донбассе после аннексии Крыма. Его пригласили возглавить Вооруженные силы Украины в 2021 году. Он был ошеломлен: на этот момент его звание и статус не соответствовали этому посту. Кроме того, в 2020-м испытания американских ракет Javelin под его руководством закончились плохо, и он был уверен, что в офисе президента его запомнят как «неудачника с неисправными джавелинами». Но президент Украины Владимир Зеленский хотел перемен и в гражданской, и в военной сфере.

Залужный принадлежал к офицерам, считавшим полномасштабное вторжение России лишь вопросом времени. Возглавив ВСУ, он разрешил командирам открывать огонь, не дожидаясь отмашки вышестоящего командования. «Нам нужно было сбить их желание атаковать. Нам нужно было показать зубы», — объяснил Залужный. Перед началом войны украинская армия тайно передислоцировала технику. Главком хотел, чтобы противник думал, что в Украине «курят траву, смотрят телевизор и постят в ».

Утром 24 февраля у Залужного было две цели. Во-первых, удержать Киев. Во-вторых, заманить российскую армию вглубь страны и воспользоваться слабостью ее линий снабжения. К шестому дню войны он понял, что его стратегия работает, а российские командиры «просто загнали своих солдат на бойню». Затем последовало отступление России из Киевской и Черниговской областей, а еще спустя полгода — освобождение Харьковской области. Но Залужный с самого начала готовился к долгой битве. «Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне», — заявил он.

Журнал Time взял интервью у Валерия Залужного в июне 2022 года. Издание назвало это первым интервью командующего ВСУ с начала войны. Почитать его полностью можно здесь.

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Фото на обожке: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA