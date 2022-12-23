Институт изучения войны: Путин пытается переложить ответственность за неудачи российских войск в Украине на других

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Американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре обращает внимание на ряд недавних заявлений Владимира Путина о том, что Россия якобы хочет как можно скорее закончить войну в Украине, но не собирается активизировать боевые действия, чтобы избежать «неоправданных потерь».

По мнению аналитиков ISW, эти заявления являются частью консолидированных усилий Кремля по оправданию дорогостоящей войны, которую ведет Путин, перед внутренней российской аудиторией, которой все чаще приходится идти на большие жертвы для достижения нереалистичных целей Кремля.

Российские военные, подчеркивается в обзоре, не добились каких-либо значительных побед в Украине с момента падения Лисичанска 3 июля. Путин и официальные лица Минобороны неоднократно представляли расплывчатые оправдания военным неудачам в последние дни, также, вероятно, в попытке преуменьшить последствия затяжной войны.

Одним из тех, на кого Путин пытается переложить ответственность, считают в ISW, является начальник Генштаба Валерий Герасимов, которого недавно впервые после долгого перерыва показали в телеэфире.

«Кремль воздерживался от того, чтобы показывать Герасимова публике, почти десять месяцев», говорится в отчете. Появление главы Генштаба в публичном пространстве, считают в ISW, вероятно, объясняется попытками представить его «в качестве очередной фигуры, ответственной за эту войну».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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