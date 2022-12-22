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Владимир Путин заявил, что Россия стремится к скорейшему завершению войны в Украине.

«Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться, — сказал президент в беседе с журналистами кремлевского пула. — Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно».

Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной.

Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры.

Тем не менее, рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда и не отказывались.

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