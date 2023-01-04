Минобороны: число погибших в Макеевке военных выросло до 89, причиной удара стало массовое использование мобильных телефонов

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Число российских военнослужащих, погибших при ударе по Макеевке, увеличилось до 89 человек. Об этом сообщило министерство обороны России. Два дня назад ведомство сообщило, что при ударе погибли 63 военнослужащих.

«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин», — заявило Минобороны.

По версии ведомства, основной причиной произошедшего стало «массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника». Это позволило ВСУ определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.

Ранее агентство ТАСС писало со ссылкой на правоохранительные органы самопровозглашенной ДНР, что причиной попадания по Макеевке стала «высокая сотовая активность военнослужащих».

«Принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — заявило Минобороны.

Ведомство добавило, что ВСУ нанесли удар по Макеевке 1 января в 00:01 по московскому времени шестью снарядами HIMARS. Два из них были перехвачены, четыре попали в здание, где был пункт временной дислокации российских военных. В результате обрушились перекрытия здания.

Установка HIMARS, из которой ВСУ обстреляли Макеевку, была уничтожена ответным огнем, утверждает Минобороны. Кроме того, при ударе по городу Дружковка в Донецкой области были уничтожены еще . Также сообщается об убийстве более 330 военнослужащих ВСУ.

Об ударе ВСУ по Макеевке стало известно 2 января. ВСУ сообщили, что удар был нанесен по зданию бывшего ПТУ в Макеевке, где располагался пункт временной дислокации российских мобилизованных, и что при ударе погибли около 400 человек, еще 300 получили ранения.

Среди погибших в Макеевке были мобилизованные из Самарской области, сообщило издание со ссылкой на родственников жертв. По словам жены одного из пострадавших, оставшихся в живых изначально хотели собрать, «чтобы они шли в наступление», но среди командования пошел «резонанс».

Удар по ПТУ в Макеевке. Подробности

В результате удара по ПТУ в Макеевке погибли не менее 63 российских военных. «Военкоры» утверждают, что все они были мобилизованными. Главное

Удар по ПТУ в Макеевке. Подробности

В результате удара по ПТУ в Макеевке погибли не менее 63 российских военных. «Военкоры» утверждают, что все они были мобилизованными. Главное