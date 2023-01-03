Минобороны РФ отчиталось об ударе по «скоплению военной техники» в Дружковке. Украинские власти сообщали, что там разрушили ледовую арену «Альтаир»

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Минобороны РФ подтвердило, что нанесло удар по городу Дружковка в Донецкой области.

Представитель ведомства Игорь Конашенков на брифинге 3 января заявил, что в результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка были уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire, более 800 реактивных снарядов к ним и шесть автомобилей.

Также в Минобороны отчитались, что в ходе обстрелов погибли до 120 украинских военнослужащих.

В ночь на 2 января украинские власти сообщили, что в городе Дружковка в результате российского обстрела была разрушена ледовая арена «Альтаир» — домашняя площадка хоккейного клуба «Донбасс».

Meduza

В пророссийских телеграм-каналах утверждалось, что на ледовой арене находился пункт дислокации ВСУ и склад боеприпасов. Украинская служба сообщала, что в последнее время арена использовалась как гуманитарный склад.

В офисе президента Украины заявляли, что в результате обстрела Дружковки получили ранения два человека.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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