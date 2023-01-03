Власти Украины сообщили о российском ударе по ледовой арене клуба «Донбасс»

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Российские военные нанесли вечером 2 января два ракетных удара по городу Дружковка в Краматорском районе Донецкой области, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По сведениям чиновника, одна ракета взорвалась в самом городе, в результате чего получили ранения два человека; другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка.

Как пишут украинские СМИ, российский удар в Дружковке пришелся по ледовой арене «Альтаир», являющейся домашней площадкой хоккейного клуба «Донбасс».

Гендиректор клуба Федор Ильенко подтвердил удар по «Альтаиру». «Ледовая арена… это не просто здание… это второй дом для нашего клуба после 2014-го года… это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны… нет слов», — написал он в .

В пророссийском телеграм-канале сообщалось, что вооруженные силы РФ «поразили пункт дислокации ВСУ на ледовой арене и склад боеприпасов в Дружковке.

Также местные власти сообщили, что в ночь на 3 января под обстрел попал город Краматорск.

Момент одного из ракетных ударов попал в прямой эфир французского телеканала ТМС.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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