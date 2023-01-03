Война Триста четырнадцатый день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 января читайте здесь, главные фотографии дня смотрите тут.
Главные новости:
- Российский ракетный удар разрушил ледовый дворец «Альтаир» в Дружковке (Донецкая область);
- ВСУ предъявили обвинение в массированных обстрелах гражданской инфраструктуры двум высокопоставленным российским военным;
- Омбудсмены Украины и России собираются встретиться в январе, чтобы обсудить вопрос освобождения гражданских лиц.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Сенатор Елена Афанасьева потребовала лишить Валерия Меладзе российского гражданства — после видео, на котором он (предположительно) говорит «Героям слава».
Ранее в соцсетях появилось видео с концерта в Дубае, снятое одним из зрителей. Тот, обращаясь к Меладзе, говорит: «Слава Украине!» Артист, убрав микрофон ото рта, предположительно, отвечает «Героям слава».
Сенатор Афанасьева в своем телеграм-канале написала сразу два поста с критикой Меладзе. В обоих она потребовала лишить артиста гражданства России. «В то время когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с украинскими нацистами. Это недопустимо», — написала она.
Как пишет Mash, «патриотическая» организация «Армия защитников Отечества» обратилась в СК и Генпрокуратуру с требованием не пускать Меладзе в Россию и «проверить, по правилам ли» артист получил гражданство страны.
СБУ: собраны доказательства о причастности генерала и адмирала флота РФ к обстрелам гражданских объектов в Украине
СБУ собрала доказательства ответственности в обстрелах гражданских объектов двух высокопоставленных военных: командующего дальней авиации военно-космических сил России генерал-полковника Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова. Ведомство отмечает, что это первые официально предъявленные обвинения именно в атаках гражданских объектов в Украине.
Следователи СБУ установили, что Сергей Кобылаш, «выполняя указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов», отдавал приказ на массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины. А Игорь Осипов с 24 февраля по 10 августа 2022 года отдавал приказы на проведение «систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам».
Обвинение предъявлено по двум статьям уголовного кодекса страны — ведение агрессивной войны и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Зеленский: «У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку „шахедами“. Она ставит на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики».
Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец сообщил, что планирует в этом месяце встретиться с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
Лубинец отметил, что на встрече будут проговариваться вопросы освобождения гражданских лиц. «С нашей стороны есть множество проработанных вариантов. Но мы не знаем, согласится ли на них РФ», — отметил он.
Газета Hurriyet рассказала детали обмена пленными в сентябре: Медведчука и пятерых командиров «Азова» обменяли в Анкаре
Турецкая газета Hurriyet опубликовала материал о том, как происходил обмен пленными в сентябре 2022 года, когда в том числе были освобождены защитники «Азовстали» и кум Путина, пророссийский политик Виктор Медведчук.
В статье говорится, что обмен состоялся по инициативе российской стороны, а сами переговоры проходили в Анкаре, под началом Национальной разведывательной организации Турции.
Сам обмен частично также произошел в Турции. В аэропорт Анкары прилетели два самолета, из России и Украины. На борту первого были пять командиров «Азова», второго — Медведчук. Перед обменом представители украинской стороны зашли в российский самолет, а российской стороны — в украинской. После проверки личностей и состояния здоровья состоялся обмен — «без каких-либо проблем».
По требованию России, командиры «Азова» остались в Турции. О судьбе Медведчука в статье Hurriyet не сообщается.
За последние сутки ВСУ сбили один российский вертолет и 30 беспилотников. Россия нанесла шесть ракетных и 52 авиационных удара
Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, украинским военным удалось сбить вертолет Ка-52, три разведывательных беспилотника типа «Орлан-10», а также все 27 беспилотника «Шахед-136», которые применила российская сторона.
За сутки Россия нанесла 6 ракетных и 52 авиационных удара, а также 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Все 6 ракет и 30 авиационных ударов пришлись по гражданской инфраструктуре, отмечается в сводке Генштаба ВСУ.
«Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на наступательных действиях в Бахмутском направлении», — отмечается в сообщении.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Момент удара по ледовой арене «Альтаир», предположительно, попал в эфир французского телеканала TMC
Ночью российские войска разрушили ледовую арену в Донецкой области
По словам заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, ночью по Дружковке в Донецкой области совершили два ракетных удара. Одна ракета попала по самому городу, известно о двух раненных. Другая ракета попала в село Яковлевка.
Как сообщается на сайте хоккейного клуба «Донбасс», удар разрушил ледовую арену «Альтаир» в Дружковке, в которой базировалась команда.
Киев. Последствия российского удара, совершенного 31 декабря
Здравствуйте! «Медуза» начинает новую трансляцию, где будет следить за событиями, связанными с полномасштабным вторжением России в Украину. Война продолжается уже 314 дней. Спасибо, что вы с нами.