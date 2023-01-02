Война Триста тринадцатый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 января читайте здесь, главные фотографии дня смотрите тут.
Главные новости:
- Российские беспилотники атаковали Киев и область. Повреждены объекты критической и энергетической инфраструктуры. В Деснянском районе Киева в результате падения обломков ранен 19-летний местный житель.
- Российские и украинские телеграм-каналы сообщили, что при ракетном ударе по ПТУ в Макеевке могли погибнуть десятки (по другой информации, сотни) российских военных. Предварительно, речь идет о мобилизованных из Саратовской области. Официального подтверждения этой информации нет.
- Украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Поврежден объект энергоснабжения, в одном из поселков района нет света.
- Системы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежу, сообщили местные власти. Российские и украинские телеграм-каналы заявляли о работе ПВО в районе военного аэродрома Балтимор.
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Над Бердянском в аннексированной части Запорожской области сбит разведывательный беспилотник. Об этом сообщил Владимир Рогов — представитель властей, назначенных РФ после захвата этих территорий.
По словам Рогова, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В последние пять дней российские и украинские войска, вероятно, вели бои за контроль над автодорогой Р-66 к северу от удерживаемого РФ города Кременная в Луганской области. Об этом говорится в ежедневном обзоре ситуации на войне в Украине, который публикует Минобороны Великобритании.
Британское ведомство отмечает, что Р-66 — ключевой маршрут снабжения для северного участка российского фронта в Донбассе.
Использование Р-66 для поставок из Белгородской области было прервано обстрелами украинской артиллерии в октябре. Если ВСУ удастся закрепиться на этом маршруте, это, скорее всего, еще больше подорвет российскую оборону Кременной, считают авторы сводки.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Кременная с апреля находится под российской оккупацией. Как писала «Медуза», город важен для обеих сторон с логистической точки зрения.
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Муром
В результате удара ВСУ местные жители не пострадали, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Осколки снаряда выбили окна и повредили крыши у двух домов. Также поврежден автомобиль.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Белгородская область подвергается обстрелам с начала войны в Украине.
В телеграм-каналах распространяют видео, как утверждается, с выступления Олега Газманова в Дубае. На запись попал момент, когда к певцу подошли двое участников вечеринки и потребовали от Газманова публично заявить, что он против войны в Украине.
После российского вторжения в Украину Олег Газманов публично поддержал действия РФ, а также выступал на провоенных концертах. В октября из-за своей позиции Газманов попал под санкции Евросоюза.
После ночной атаки российских дронов в Киевской области повреждены 11 частных домов, сообщил глава областной администрации Алексей Кулеба. По его словам, речь идет о зданиях в Фастовском и Обуховском районах.
Утром Кулеба сообщил, что в результате атаки беспилотников был поврежден объект критической инфраструктуры области. На фоне чрезмерной нагрузки на сети он призвал местных жителей экономить электричество.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
1 января в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Украины, еще девять человек были ранены. Такие данные опубликовал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Ситуация по регионам:
- Запорожская область — один погибший, трое раненых;
- Донецкая область — один раненый;
- Харьковская область — один раненый;
- Херсонская область — трое раненых;
- Киев — один раненый.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Ночью 1 января в забор военного комиссариата Перовского района Москвы бросили две бутылки с зажигательной смесью, сообщает Baza.
Вспыхнувший пожар удалось быстро потушить. Никто не пострадал. По данным издания, человека, бросившего коктейли Молотова, разыскивают.
Россия начала менять тактику обстрелов территорий Украины, комбинируя различные типы вооружения. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
В ГУР отмечают, что войска РФ начали применять в различных конфигурациях и иранские беспилотники, и различные ракеты, в том числе высокоточные баллистические ракеты и переработанные ракеты С-300.
Скибицкий связал изменение тактики российских обстрелов с экономическими санкциями против РФ. По его словам, войска России испытывают дефицит баллистических ракет «Искандер», а запасы «Калибров» и крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555 истощаются.
Представитель ГУР еще раз повторил мнение других украинских чиновников о том, что Россия способна максимум на 2-3 мощных удара из высокоточного вооружения.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Издание The Bell объявлено в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Главной звездой телеэфиров в России стал певец Shaman. Как он и другие артисты эксплуатируют ура-патриотизм? Изучаем Z-песни (и плавимся от кринжа)
События 2022 года поставили на военные рельсы в России не только экономику, но и культуру. Одним из следствий этого в музыке стало возрождение жанра военной патриотической песни.
Пожалуй, самым заметным исполнителем в этом жанре стал молодой музыкант Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. В 2022 году он записал треки «Встанем!» и «Я — русский» и, по сути, сделал современную «патриотическую» песню частью своей музыкальной идентичности.
Какая она — военная патриотическая песня в современной России? И насколько талантливо ее исполнение? Выпуск, в котором Владислав Горин больше часа слушает музыку войны и анализирует ее вместе с Денисом Бояриновым, музыкальным журналистом и автором телеграм-канала «Красная книга».
Пять человек ранены в результате обстрела рынка в Бериславе
Об этом сообщил глава администрации Херсонской области Ярослав Янушевич. Трое пострадавших находятся в в тяжелом состоянии. Их эвакуируют в Херсон.
По словам Янушевича, российские войска обстреляли городской рынок из танка со стороны оккупированной Каховки.
Всего за минувшие сутки военные РФ 71 раз обстреляли территории Херсонской области, заявил глава региональной администрации. 30 атак пришлись на Херсон.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
«Наше ощущение единства контрастирует со страхом, который воцарился в России». Зеленский — об атаке беспилотников в первую ночь 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 312-го дня войны поблагодарил украинских военных, сбивших российские беспилотники, которые атаковали территории страны в новогоднюю ночь.
Российские террористы как были жалкими, так и вошли в этот год. Наши же защитники как были молодцы, так и 1 января себя показали очень хорошо.
Знаете, в эти дни было видно максимально, как далеко мы отошли, отошли ментально, просто по-человечески от того, в чем «варится» Россия. Наше с вами чувство единства, неподдельности, самой жизни — это все так контрастирует со страхом, который наступил в России.
Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы — вместе. А они — разве что вместе со страхом.
В ночь на 1 января российские войска атаковали территории Украины дронами-камикадзе. Командование Воздушных сил Украины заявило, что всего было запущено 45 беспилотников, все они были сбиты.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ совершили 55 обстрелов из систем залпового огня, нанесли 51 авиационный удар, в том числе применив 44 беспилотника «Шахед-136». Все дроны были сбиты. Как отмечает Генштаб ВСУ, в сводке не учитывается ночная атака на Киев.
- Российские военные наступают на Бахмутском направлении, а также пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском и Запорожском направлениях войска России держат оборону, на Херсонском направлении — проводят перегруппировку.
- ВСУ отразили атаки россиян в Стельмаховке и Белогоровке Луганской области, в Раздоловке, Белогоровке, Соледаре, Красной Горе, Бахмуте, Клещеевке, Озаряновке, Опытном и Красногоровке в Донецкой области.
- Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения сил РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Российские власти задумывали войну как короткую операцию, но отчаянная оборона Украины полностью разрушила эти планы. Вторжение длится почти год и привело ко множеству гуманитарных катастроф. Все это время люди по всему миру спорят о том, как осмыслять происходящее и был ли у мирового сообщества шанс остановить войну. «Медуза» задала эти вопросы философу и исследователю войны, преподавателю Московской высшей школы социальных и экономических наук Арсению Куманькову.
В правительстве Воронежской области прокомментировали информацию о взрывах ночью. Сообщается, что на подлете к Воронежу был сбит беспилотник
Официальный комментарий региональных властей опубликовало издание «Блокнот Воронеж».
«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Жертв и разрушений на земле нет, ситуация под контролем», — говорится в сообщении.
О взрывах, произошедших в Воронеже в ночь на 2 января, ранее сообщили местные жители. Российские и украинские телеграм-каналы заявляли о работе ПВО в районе военного аэродрома Балтимор.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Умер 46-летний житель Киева, пострадавший в результате атаки на город 31 декабря. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, после обстрела мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии.
Днем 31 декабря войска РФ обстреляли Киев ракетами. Ранее в офисе президента Украины сообщили, что результате ударов в городе погиб один человек, еще 22 пострадали.
В Минобороны РФ, комментируя обстрелы Украины в канун Нового года, заявили, что целью ударов были объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, связанные с производством и запуском ударных беспилотников.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Объект критической инфраструктуры и частные дома повреждены в результате ночной атаки на Киевскую область
Об этом сообщил глава областной администрации Алексей Кулеба. Местные жители при ударах не пострадали.
«Киевская область вторую ночь подряд отражает атаки дронов — очередной акт терроризма от России… Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий массированной атаки», — добавил чиновник.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате ночной атаки в городе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Жители Воронежа сообщили о звуках взрывов, которые были слышны ночью в городе.
Российские и украинские телеграм-каналы заявили о работе ПВО в районе военного аэродрома Балтимор.
Официальных подтверждений этой информации нет. В МЧС Воронежа заявили, что сообщений о взрывах им не поступало.
Губернатор Брянской области сообщил об атаке украинского беспилотника
Атака на Климовский район региона произошла утром 2 января, заявил глава области Александр Богомаз.
При ударе был поврежден и загорелся объект энергоснабжения. В результате в поселке (его название Богомаз не сообщил) нет света. Районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии, рассказал губернатор.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В ночь на 2 января войска РФ атаковали территории Украины 39 дронами-камикадзе «Shahed-131/136», уточняет командование украинских воздушных сил.
Все беспилотники были сбиты силами ПВО Украины. Кроме того, украинские военные сбили два дрона «Орлан-10» и управляемую авиационную ракету Х-59.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что при ночной атаке 40 беспилотников были направлены на город. 15 из них уничтожили над соседними областями, три — над Киевской областью, еще 22 — над самим городом.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Российские и украинские телеграм-каналы сообщили о гибели сотен мобилизованных в результате удара по базе в Макеевке
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Над Николаевской областью сбили семь «Шахедов»
Такие данные по состоянию на 8 утра по киевскому времени приводит глава региона Виталий Ким.
По его словам, шесть беспилотников «Shahed-136» были сбиты силами ПВО, еще один — военнослужащими Национальной гвардии Украины.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Последствия ракетного обстрела Киева в канун Нового года
Военные РФ обстреляли Киев ракетами днем 31 декабря. В результате ударов в городе погиб один человек, еще 22 пострадали, сообщили в офисе президента Украины. В Минобороны РФ заявили, что целью ударов были объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, связанные с производством и запуском ударных беспилотников.
За ночь украинские ПВО сбили девять дронов-камикадзе и ракету над Днепропетровской и Запорожской областями
Об этом сообщило воздушное командование «Восток».
Как рассказал глава Днепропетровской области Валентин Резниченко, в ночь на 2 января российские военные атаковали регион ракетами, дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.
Три беспилотника были сбиты в Днепровском и Каменском районах, ракета Х-59МК2 — на подлете к Днепру. По словам Резниченко, целью атак была энергетическая инфраструктура.
В результате падения обломков одного из дронов в Каменском районе произошел пожар на частном предприятии.
Никопольский район области войска РФ обстреляли из тяжелой артиллерии. При обстрелах повреждена база отдыха.
Люди не пострадали.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Ночью войска РФ атаковали Киев. Один человек пострадал, в городе повреждены объекты энергетической инфраструктуры
В ночь на 2 января Киев и Киевскую область атаковали дроны-камикадзе, сообщил глава областной администрации Алексей Кулеба. В городе и области сработали ПВО.
Мэр Киева сообщил о взрыве и пострадавшем в Деснянском районе города. В Киевской городской администрации заявили, что 19-летний местный житель был ранен в результате падения обломков.
Местные чиновники не уточнили, что это были за обломки. В офисе президента Украины утверждают, что речь идет об обломках сбитого беспилотника.
В результате обстрела в Киеве также были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе ввели аварийные отключения электроэнергии, рассказал Кличко.
«Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме», — добавил мэр.
Всего к утру 2 января над Киевом были сбиты 22 воздушных цели, сообщили в Киевской городской администрации.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.