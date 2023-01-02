Война Триста тринадцатый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 января читайте здесь, главные фотографии дня смотрите тут.

Главные новости:

Российские беспилотники атаковали Киев и область. Повреждены объекты критической и энергетической инфраструктуры. В Деснянском районе Киева в результате падения обломков ранен 19-летний местный житель.

Российские и украинские телеграм-каналы сообщили, что при ракетном ударе по ПТУ в Макеевке могли погибнуть десятки (по другой информации, сотни) российских военных. Предварительно, речь идет о мобилизованных из Саратовской области. Официального подтверждения этой информации нет.

Украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Поврежден объект энергоснабжения, в одном из поселков района нет света.

Системы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежу, сообщили местные власти. Российские и украинские телеграм-каналы заявляли о работе ПВО в районе военного аэродрома Балтимор.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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