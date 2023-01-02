ВСУ и российские «военкоры» сообщили о гибели десятков или сотен мобилизованных при ударе по Макеевке

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В ночь на 1 января по Макеевке в аннексированной части Донецкой области был нанесен ракетный удар, в результате которого было разрушено ПТУ № 19, где находились российские военнослужащие. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале.

По данным управления, в результате удара погибли около 400 человек, еще 300 получили ранения. Украинские СМИ пишут, что в здании ПТУ дислоцировались мобилизованные. Издание Readovka сообщает, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS.

Представители аннексированной ДНР подтвердили факт удара агентству ТАСС, заявив, что 15 человек получили ранения.

Сообщения о ракетном ударе по зданию ПТУ также подтвердил «замминистра информации» аннексированной ДНР Даниил Безсонов. В своем телеграм-канале он призвал привлечь к ответственности тех, кто принял решение разместить военнослужащих в одном здании, а не рассредоточить между разными объектами.

Похожие посты также появились и в других телеграм-каналах, включая канал репортера ВГТРК Александра Сладкова, «военкора» Бориса Рожина и вице-спикера Мосгордумы Андрея Медведева.

В телеграм-канале «Romanov Лайт» (его ведет блогер из Крыма Владимир Романов) говорится о десятках погибших.

Власти Украины и Минобороны РФ ситуацию пока не комментировали.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.

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Хроника войны

Война Триста тринадцатый день