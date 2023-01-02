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Депутаты Европарламента написали письмо поддержки бывшему муниципальному депутату Алексею Горинову, отбывающему семилетний срок по делу о «фейках» про российскую армию. Письмо подписали 34 человека, сообщает телеграм-канал «Свободу Алексею Горинову».

В своем письме депутаты написали, что восхищаются смелостью Горинова, а также выражают свою солидарность с ним в его борьбе за свободную и мирную Россию.

«Вы не забыты и вы не одиноки в своей праведной борьбе за освобождение народа России и других стран континента от ужасов войны. Ваша сила побуждает нас объединиться и продолжить поддерживать ваш протест до тех пор, пока дети Украины не будут в безопасности, а Россия не станет свободной и мирной», — написали депутаты.

Мещанский районный суд Москвы 8 июля приговорил Алексея Горинова к семи годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про российскую армию. Основанием для уголовного дела послужило то, что на одном из заседаний совета депутатов Горинов назвал войну войной. Этот приговор по статье о «фейках» стал первым в России, по которому обвиняемый получил реальный срок.

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Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов называл войну войной. За это его приговорили к семи годам колонии «Медуза» рассказывает о первом реальном сроке по статье о «фейках»

Подробнее о деле Горинова

Муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов называл войну войной. За это его приговорили к семи годам колонии «Медуза» рассказывает о первом реальном сроке по статье о «фейках»