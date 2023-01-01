Война Триста двенадцатый день

новости

Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 декабря читайте здесь, главные фотографии дня смотрите тут.

Главные новости:

Войска РФ в новогоднюю ночь атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Все они были сбиты. Всего в ночь на 1 января украинские ПВО сбили 45 беспилотников над Украиной, заявило командование воздушных сил страны.

Один человек погиб в результате ночного обстрела Херсона, сообщили в офисе президента Украины.

Минобороны РФ объяснило массированный обстрел Украины в канун Нового года уничтожением объектов, связанных с украинскими беспилотниками.

В Ростове-на-Дону развесили ориентировки о розыске заключенных, сбежавших из учебного центра ЧВК Вагнера, сообщило местное издание Donday.

Онлайн-кинотеатр Kion снял с показа новогоднюю сказку с участием Ивана Урганта. Телеведущий выступал против войны в Украине.

Биньямин Нетаниягу и Владимир Зеленский обсуждали по телефону изменение позиции Киева по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО, пишет Axios.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!