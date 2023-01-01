Война Триста двенадцатый день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 декабря читайте здесь, главные фотографии дня смотрите тут.
Главные новости:
- Войска РФ в новогоднюю ночь атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Все они были сбиты. Всего в ночь на 1 января украинские ПВО сбили 45 беспилотников над Украиной, заявило командование воздушных сил страны.
- Один человек погиб в результате ночного обстрела Херсона, сообщили в офисе президента Украины.
- Минобороны РФ объяснило массированный обстрел Украины в канун Нового года уничтожением объектов, связанных с украинскими беспилотниками.
- В Ростове-на-Дону развесили ориентировки о розыске заключенных, сбежавших из учебного центра ЧВК Вагнера, сообщило местное издание Donday.
- Онлайн-кинотеатр Kion снял с показа новогоднюю сказку с участием Ивана Урганта. Телеведущий выступал против войны в Украине.
- Биньямин Нетаниягу и Владимир Зеленский обсуждали по телефону изменение позиции Киева по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО, пишет Axios.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В течение суток войска РФ нанесли 35 авиаударов, в том числе применили беспилотники «Шахед-136». Все дроны были сбиты. Российские военные совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удар в частности попала детская больница Херсона.
- Российские войска продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные обороняются, а на Херсонском направлении — перегруппировывают войска.
- 31 декабря российские силы потеряли 760 военнослужащих убитыми.
- В аннексированном Крыму продолжаются меры по мобилизации. Военные комиссариаты приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в полномасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву по мобилизации в 2023 году.
- Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения сил РФ. Ракетные войска и артиллерия Украины поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В ходе обстрела 31 декабря войска РФ впервые использовали ракетоносители в Каспийском море, сообщила глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Вероятно, речь идет о ракетных крейсерах, поскольку о пусках крылатых ракет с самолетов, в том числе Ту-95МС, из района Каспийского моря сообщалось ранее.
«Наверное, на Черноморское побережье им [россиянам] уже сложнее доставлять запасы. Это говорит о том, что удержание под огневым контролем логистики на левобережье, в том числе, нам удается достаточно удачно», — заявила Гуменюк.
По ее словам, корабельная группировка РФ в Черном море уменьшилась до пяти единиц, а ракетоносители находятся в пунктах базирования.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В результате российского массированного обстрела 31 декабря повреждена одна из ТЭС компании ДТЭК.
В компании не уточнили, о какой именно ТЭС идет речь. Сообщается, что на станции повреждено оборудование.
В ДТЭК отметили, что это уже 23-я атака России на объекты компании.
В 2022 году из российского плена вернули 1596 человек, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Так, пишет ведомство, из российского плена освободили 1464 военнослужащих и 132 мирных жителя.
О последнем обмене между РФ и Украиной стало известно накануне. Украинская сторона сообщила о возвращении 140 человек, российская — 82.
Великобритания, как и обещала ранее, отказалась от импорта российского сжиженного природного газа с 1 января.
«Мы перекрываем Путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру в уменьшении их собственной зависимости», — говорится в сообщении британского МИДа.
В 2022 году Великобритания импортировала 3,12 миллиарда кубических метров российского газа — 4% от общего объема потребления этого вида топлива, отмечает ТАСС. После российского вторжения в Украину Лондон резко сократил импорт газа из РФ.
О том, как работают Международный суд ООН в Гааге и Международный уголовный суд, мы рассказывали в подкасте «Что случилось».
В 2022 году воздушная тревога по Украине объявлялась около 14870 раз, подсчитал волонтерский сайт alerts.in.ua.
Чаще всего воздушную тревогу в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года объявляли в Харьковской (1558 раз), Донецкой (1294), Запорожской (1235) и Днепропетровской (1190) областях. Реже всего — в Закарпатской (202) и Черновицкой (222) областях.
След от ракет, выпущенных российскими военными. Астрахань, 31 декабря 2022 года
А вот как в России отмечали Новый год. На Никольской улице в Москве, пишет Sota Vision, плясали под песню Верки Сердючки «Гуляночка», где есть слова: «Ше не вмерла Украина (еще не умерла Украина), если мы гуляем так».
На «России 1» певица Таисия Повалий исполнила «Червону руту».
Мы следим за событиями, связанными с войной в Украине, также в нашем телеграм-канале «Медуза — LIVE».
Генсек НАТО призвал страны Запада готовиться к затяжной войне в Украине
«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели — установления контроля над Украиной», — заявил Йенс Столтенберг в интервью «Би-би-си».
Успехи армии Украины не должны создавать обманчивого ощущения скорой победы Киева, отметил он. Генсек НАТО считает, что российские войска готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления. В частности, по его словам, об этом говорит объявленная в РФ мобилизация.
Столтенберг подчеркнул, что в этой ситуации Украина остро нуждается в военной поддержке Запада. Он призвал союзников продолжать помогать Киеву и заявил о необходимости долгосрочного плана поддержки.
«Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, так же будет и с этой войной. Но мы знаем и что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя», — сказал Столтенберг.
Один человек погиб в результате российского обстрела города Орехов, сообщил глава администрации Запорожской области Александр Старух. По его словам, еще три человека были ранены.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали по телефону изменение позиции Киева по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО. Об этом сообщили источники Axios.
Речь идет о резолюции, которую Палестина внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН. Документ предполагает обращение в Международный суд ООН за юридической оценкой последствий израильской оккупации палестинских территорий.
Украина поддержала принятие резолюции на голосовании комитета ООН, но не присутствовала на голосовании Генассамблеи ООН 30 декабря, где в итоге документ был принят.
По данным Axios, накануне окончательного голосования по резолюции Нетаниягу провел серию переговоров с лидерами стран, которые предварительно поддержали принятие палестинской инициативы.
Так, по словам источников издания, в разговоре с Зеленским он попросил, чтобы Украина выступила против резолюции или воздержалась при окончательном голосовании. Взамен, пишет Axios, украинский лидер попросил Нетаниягу и новое правительство Израиля изменить позицию по поставкам Украине вооружений, в том числе систем ПВО, способных сбивать российские баллистические ракеты и беспилотники иранского производства.
В ответ премьер Израиля ничего не пообещал, заявив, что готов обсудить просьбы Зеленского в будущем. Тогда лидер Украины не согласился выполнить просьбу Нетаниягу и распорядился, чтобы представители Киева в ООН не присутствовали на голосовании по палестинской резолюции.
«Два лидера не были удовлетворены и не получили того, чего хотели. Зеленский решил, что мы не будем присутствовать на голосовании, чтобы дать шанс отношениям с Нетаниягу», — рассказал Axios собеседник среди украинских чиновников.
Киев давно просит Израиль предоставить военную помощь, но пока Иерусалим оказывает Киеву лишь гуманитарную поддержку. Как ранее сообщал Axios, Израиль опасается, что в ответ на поставки вооружения Украине Россия «нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии».
Ночью в Киеве задержали местного жителя, запускавшего салюты. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы
«Несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов, местный житель пренебрег запретом на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения. Теперь ему грозит до пяти лет ограничения свободы», — сообщает полиция города.
Как рассказали в ведомстве, сообщения о запуске салютов в Подольском районе Киева поступило около полуночи 1 января. Полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе на улице Константиновской.
В доме у 47-летнего подозреваемого прошел обыск. Киевлянина задержали по статье о хулиганстве.
Около полуночи в киевских пабликах опубликовали видео запуска салюта.
Все системы жизнеобеспечения Киева после вчерашних и ночных обстрелов работают в штатном режиме, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Вода и тепло у киевлян есть. Также подавляющее большинство потребителей с энергоснабжением. За исключением тех случаев, где зафиксированы аварийные ситуации. Там энергетики работают над восстановлением электричества.
А вот как Новый год встречали в Лондоне. Во время праздничного салюта и светового шоу вспомнили об Украине — здания и колесо обозрения London Eye подсветили в цвета украинского флага, на фоне играла песня группы Kalush Orchestra «Stefania».
МИД Украины опубликовал видео, как жители Киева отметили Новый год. На записи слышно, как в одном из дворов города киевляне кричат из своих квартир «Героям слава!»
В новогоднюю ночь Киеве действовал комендантский час с 23:00 до 05:00. В это время было запрещено находиться на улице и в общественных местах.
Онлайн-кинотеатр Kion снял с показа новогодний телеспектакль с участием Ивана Урганта. Телеведущий выступал против войны в Украине
Одной из первых на отмену показа телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти», где Ургант сыграл роль Карлсона, обратила внимание кинокритик Арина Бородина. По ее словам, Ургант до последнего момента не был заявлен как актер проекта, а его фотография появилась в афише в ночь на 31 декабря.
«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», — сказал Ургант в комментарии РБК.
Как отмечает издание, страница онлайн-кинотеатра, посвященная сказке, сейчас недоступна (копия сохранилась в кэше гугла). Телеспектакль опубликовали на YouTube.
В фильме рассказывается о приключениях героев советской мультипликации. Кроме Урганта в проекте приняли участие Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава и другие.
Иван Ургант после вторжения РФ в Украину выступил против войны. Шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира Первого канала. Группа российских парламентариев призывала уволить телеведущего с канала, если тот публично не поддержит действия российских военных.
Телеканал «Дождь» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
- На Купянском направлении войска РФ нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое и Новоселовское. Убиты более 40 украинских военнослужащих.
- На Красно-Лиманском направлении поражены пять ротных тактических групп ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Стельмаховка, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки на этом направлении — более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.
- На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на этом направлении убиты более 110 украинских военнослужащих.
- На Южно-Донецком направлении российские военные отбили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожского области. Убиты более 50 украинских военнослужащих. Кроме того, на этом направлении уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп.
- Ракетные войска и артиллерия РФ поразили 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.
- Российская авиация сбила в Донецкой области украинский вертолет Ми-8. Средства ПВО РФ за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе в районе Джанкоя в Крыму. Перехвачены семь снарядов системы залпового огня HIMARS.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Минобороны РФ объяснило массированный обстрел Украины в канун Нового года уничтожением объектов, связанных с украинскими беспилотниками
Российское ведомство утверждает, что 31 декабря войска РФ поразили объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, а также стоянки хранения и места запуска ударных дронов.
«Цель удара достигнута, планы Киева по совершению в ближайшее время террористических атак против России сорваны», — заявили в Минобороны РФ.
Российские войска обстреляли ракетами Киев и другие города Украины днем 31 декабря. По данным Киева, в результате ударов в последний день 2022 года погибли два мирных жителя, еще 50 человек были ранены.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В новогоднюю ночь под обстрелы также попали Белгородская область и Донецк
За 10 минут до полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородском районом системы ПВО сбили четыре снаряда систем залпового огня. В селе Новая Нелидовка были выбиты окна в четырех частных домовладениях.
Позже Гладков заявил об обстреле окраин города Шебекино, в результате которого были повреждены два дома и газоснабжение. В обоих случая о пострадавших не сообщалось.
Власти самопровозглашенной ДНР сообщили об украинских обстрелах Донецка и Макеевки в новогоднюю ночь. В Донецке под удары попали несколько районов города, в том числе центральный Ворошиловский районе. В результате пострадали три человека.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Всего в результате обстрелов 31 декабря были ранены 50 жителей Украины. Двое погибли
Об этом сообщили в офисе президента страны. По регионам ситуация следующая:
- Днепропетровская область — 1 раненый;
- Донецкая область — 1 раненый;
- Запорожская область — 5 раненых;
- Николаевская область — 6 раненых;
- Харьковская область — 1 раненый;
- Херсонская область — 1 погибший, 4 раненых;
- Хмельницкая область — 10 раненых;
- Киев — 1 погибший, 22 раненых.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Хмельницком умерла 22-летняя девушка, пострадавшая в результате вчерашнего обстрела. Об этом рассказал глава областной администрации Сергей Гамалий.
Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии вчера была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм.
31 декабря в результате российского ракетного удара по Хмельницкому были повреждены военный объект, заправка, жилые дома, склады и автомобили. При обстреле, как сообщалось накануне, пострадали восемь человек.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.