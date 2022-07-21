Великобритания объявила сроки отказа от российского угля (с 10 августа) и российской нефти (с 31 декабря)

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Запрет на импорт угля из России в Великобританию вступит в силу с 10 августа 2022 года, запрет на импорт нефти — с 31 декабря 2022 года. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте британского правительства.

Великобритания еще в апреле объявила, что запретит импорт российского угля и российской нефти до конца 2022 года. Более конкретные сроки тогда названы не были.

В конце июня Великобритания также присоединилась к запрету на импорт российского золота. Это ограничение вступило в силу с 21 июля, сообщается на сайте британского правительства.

Евросоюз в начале апреля согласовал полный запрет на импорт российского угля, а в конце мая — частичный запрет на поставки российской нефти. Ограничения по углю вступят в силу с 10 августа, по нефти — в конце года.

Неделю назад Германия объявила, что полностью откажется от российского угля с 1 августа, от российской нефти — с 31 декабря.