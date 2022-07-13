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ФРГ перестанет закупать российский уголь с 1 августа 2022 года, российскую нефть — с 31 декабря 2022 года. Об этом заявил заместитель министра финансов Йорг Кукис на конференции в Сиднее, передает Reuters.

По словам Кукиса, на Россию приходилось 40% поставок угля и 40% поставок нефти в Германию.

«Любой, кто знает историю нефтепровода „Дружба“, который был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — сказал Кукис.

Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского угля в начале апреля, в рамках пятого пакета санкций. Он начнет действовать с 10 августа.

Частичный запрет на поставки российской нефти был согласован станами ЕС в конце мая, в рамках шестого пакета санкций. Эмбарго распространяется на поставки нефти по морю (при этом Германия и Польша прекратят закупать нефть по трубопроводу «Дружба») и вступит в силу в конце 2022 года.

В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что поставки угля из России будут прекращены летом, а нефти — до конца года, но точных дат не назвал.

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