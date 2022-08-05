«Для развития идеи „русского маккартизма“ изъять альбомы Пола Маккартни». Иван Ургант ответил на требование уволить его с Первого канала

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Иван Ургант ответил парламентариям и деятелям культуры из «группы по расследованию антироссийской деятельности», которая потребовала уволить телеведущего с Первого канала и включила его в список артистов — «агентов иностранного влияния».

В своем заявлении, опубликованном в соцсетях, Ургант отметил, что считает появление такой группы «необходимым», а ее предложения «точными и своевременными». Он также решил «посодействовать плодотворной работе группы» и выступил с рядом «рациональных предложений».

Среди прочего, телеведущий предложил привлекать к ответственности не только «агентов иностранного влияния», но также ближайших родственников таких «агентов» «с предоставлением возможности последующего отречения».

Самих авторов инициативы Ургант предложил переименовать в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества» (ГОВНО), а их гимном сделать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

В рамках развития и поддержки вашей идеи «русского маккартизма» предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома «Back in USSR»…

Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии «Справедливая Россия — За Правду», кому в этот день в Мосгорсуде.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Ургант также опубликовал селфи с книгой писателя Захара Прилепина, инициатора группы и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду». На одной из страниц книги написано: «Ивану Урганту с уважухой. Всех благ. Захар Прилепин. 2012».

Иван Ургант после начала «спецоперации» в Украине выступил против войны. Шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира Первого канала.

В «группу по расследованию антироссийской деятельности» в сфере культуры (ГРАД) вошли депутаты Госдумы из разных фракций (в основном из «Справедливой России», сенаторы и деятели культуры. Как сообщила «Парламентская газета», в осеннюю сессию ГРАД планирует разработать поправки в законодательство, чтобы покончить с «бесхребетностью» государства при формировании политики в области культуры.

4 августа члены группы направили несколько запросов руководству Первого канала и Большого театра, а также в Минкультуры, министерство цифрового развития и Минспорта. Среди прочего, парламентарии потребовали, чтобы руководство Первого канала уволило телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, которых в ГРАД посчитали «агентами иностранного влияния».