Валерий Меладзе шепотом ответил на лозунг «Слава Украине» на корпоративе в Дубае Теперь российские чиновники хотят лишить его гражданства и объявить «иноагентом»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В соцсетях появилось видео с выступления Валерия Меладзе на новогоднем корпоративе в Дубае, снятое одним из зрителей. В нем автор ролика, обращаясь к певцу, произносит «Слава Украине!» В ответ Меладзе, убрав микрофон ото рта, предположительно, говорит «Героям слава» и подмигивает. После этого зритель одобрительно кричит: «О, красавчик! Обожаю тебя!» Артист же просит его успокоиться, замечая, что «мы вне политики сегодня здесь». Валерий Меладзе ранее уже осуждал войну в Украине. После этого концерты музыканта в России отменили.

Судя по всему, на том же концерте в Дубае выступал певец Олег Газманов, открыто поддерживающий политику Кремля и российское вторжение в Украину. На другом видео, появившемся в соцсетях, запечатлено, как один из зрителей пытается во время песни крикнуть артисту в микрофон «Нет войне!». Затем от Газманова требуют сказать, что он против войны, но в ответ исполнитель лишь просит дать ему отдохнуть.

Российские чиновники немедленно отреагировали, но лишь на один из этих роликов. Вот что политики и представители общественных организаций требуют предпринять в качестве ответной меры на слова Меладзе.

Сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева:

Скотство! Уродство! Предательство! Меладзе за поддержку бандеровцев, надо лишить гражданства РФ. В то время когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с украинскими нацистами. Это недопустимо.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов:

На одной из вечеринок за рубежом певец Валерий Меладзе поддержал украинский националистический лозунг. Потом, правда, добавил, что он «вне политики». Но проводить вечеринки за пределами страны, да еще и поддерживать преступные кричалки — разве это «вне политики»?

Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал. Предлагаю лишить Меладзе всех имеющихся у него званий. Это будет честно и справедливо.

Глава Фонда исторического наследия Александр Карабанов потребовал признать певца «иностранным агентом»:

Действия Меладзе на частной вечеринке можно расценивать именно как провокацию, подрывающую официальную позицию России по отношению к СВО, и поддержание нацистского режима на братской Украине, а для кого-то это будет призыв именно к активным действиям.

Депутат Госдумы Елена Драпеко:

Я за то, чтобы его признать «иноагентом». Но вообще лучше бы он уехал подальше, и вообще запретить ему въезд в Россию.

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина:

Мне любопытно, почему Министерство культуры с одной стороны, а с другой стороны — та самая организация, в которой состоит Валерий Меладзе, ничего не говорят. <…> Я возьму на себя эту ответственность, чтобы найти тех, кто инициировал присвоение этих званий, кто сейчас отмалчивается трусливо в тряпочку и делает вид, что не имеет к этому никакого отношения.

Это предательство, другой оценки я дать не могу. Невозможно иначе оценить поведение тех людей, которые при первой же опасности бросились за пределы страны и стали искать новую кормушку. Люди без флага и Родины, без чести и совести.

Как утверждает Mash, организация «Армия защитников Отечества» уже написала заявление на Меладзе в СК и Генпрокуратуру. Активисты просят дать законную оценку действиям певца, а также не пускать его в Россию и проверить, законно ли артист получил гражданство РФ (певец родился в Батуми, но в период распада СССР проживал в Украине).

Днем 3 января Меладзе так отреагировал в соцсетях на заявления политиков:

Люди, я хочу чтобы Вы услышали меня, и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ, И НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ТО УГОДИТЬ. Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы.