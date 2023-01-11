Президент Польши пообещал Украине роту танков Leopard

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Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украине будет передана «рота танков Leopard». Такое заявление Дуда сделал на совместной с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой пресс-конференции во Львове.

«Мы хотим, чтобы была международная коалиция, и решили внести в эту международную коалицию первый пакет — роту танков Leopard», — сказал Дуда. Соответствующее решение уже принято Польшей сообщил он, добавив, что для передачи танков еще должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования».

Накануне советник президента Польши Якуб Кумох говорил, что его страна готова поставить украинским войскам 10 танков Leopard 2.

На вооружении у Польши, по открытым данным, стоят 137 танков модификации Leopard 2A4, 105 Leopard 2A5 и 5 Leopard 2PL.

Хроника 11 января

Война Триста двадцать второй день

Хроника 11 января

Война Триста двадцать второй день