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На счету Сергея Суровикина очень спорный в глазах обывателя перечень достижений — хотя на самом деле он хорошо делал свою работу. Ничего гениального, но ровно то, что надо: Россия окопалась и перестала терять позиции. При этом де-юре он возглавлял , но де-факто так и не получил полные права: раньше начальник Генштаба имел такую же власть, как и командующий. Новое назначение — уход от дублирования функций: теперь Валерию Герасимову подчинено все без всяких согласований. Но и персональная ответственность тоже на нем — в докладах Владимиру Путину Генштаб будет лишен опции говорить: «Это генералы на местах не справились». А самого Суровикина никто из обоймы не выбрасывал — он как был в подчинении у Герасимова, так и остался. Герасимов взял на себя командование сейчас, когда в целом все хорошо — а ведь именно он ответственен за неудачи в начале войны. Если он будет использовать наработки Суровикина, это будет не самый плохой вариант. Должность командующего в кулуарах называют расстрельной — означает ли происходящее, что сейчас под расстрел отправлен непотопляемый Герасимов, пока неизвестно.

Материал основан на постах «Рыбаря», WarGonzo, Zergulio и других «Z-каналов», поддерживающих вторжение в Украину.

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Фото на обложке: Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС