Глава Генштаба Герасимов назначен командующим вторжением, Суровикин понижен до его зама. Провоенные телеграм-каналы гадают, что это было — и что будет дальше Максимально коротко
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
На счету Сергея Суровикина очень спорный в глазах обывателя перечень достижений — хотя на самом деле он хорошо делал свою работу. Ничего гениального, но ровно то, что надо: Россия окопалась и перестала терять позиции. При этом де-юре он возглавлял СВО, но де-факто так и не получил полные права: раньше начальник Генштаба имел такую же власть, как и командующий. Новое назначение — уход от дублирования функций: теперь Валерию Герасимову подчинено все без всяких согласований. Но и персональная ответственность тоже на нем — в докладах Владимиру Путину Генштаб будет лишен опции говорить: «Это генералы на местах не справились». А самого Суровикина никто из обоймы не выбрасывал — он как был в подчинении у Герасимова, так и остался. Герасимов взял на себя командование сейчас, когда в целом все хорошо — а ведь именно он ответственен за неудачи в начале войны. Если он будет использовать наработки Суровикина, это будет не самый плохой вариант. Должность командующего в кулуарах называют расстрельной — означает ли происходящее, что сейчас под расстрел отправлен непотопляемый Герасимов, пока неизвестно.
Материал основан на постах «Рыбаря», WarGonzo, Zergulio и других «Z-каналов», поддерживающих вторжение в Украину.
Фото на обложке: Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС