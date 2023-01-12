Один из населенных пунктов «отрезали» от Белгородской области «засечной чертой». Линию обороны начали строить из-за напряженной обстановки на границе с Украиной

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Житель Белгородской области Сергей Ермаков пожаловался губернатору региона Вячеславу Гладкову, что один из населенных пунктов остался «на передке» при строительстве . Название населенного пункта не сообщается.

Гладков зачитал вопрос Ермакова вечером 11 января во время прямого эфира «10 вопросов губернатору», который глава региона ежедневно проводит во «ВКонтакте».

Белгородский губернатор заявил, что оборонительная линия строится по согласованию с Минобороны РФ, а оперативная обстановка не позволяет возвести черту непосредственно на границе с Украиной.

«Нахождение отдельных населенных пунктов или хозяйств впереди или сзади черты не говорит о том, что кто-то кого-то бросил или [кто-то] не защищен… Она нужна для того, чтобы отрезвить тех наших врагов, которые задумают что-то нехорошее. Надеюсь, этого не произойдет», — сказал Гладков.

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С начала российского вторжения в Украину приграничные населенные пункты Белгородской области практически ежедневно подвергаются обстрелам. В октябре 2022 года в регионе начали устанавливать оборонительные сооружения из бетонных блоков у границы с Украиной. Через месяц губернатор области Вячеслав Гладков рассказал о строительстве «засечной черты» из-за напряженной обстановки на приграничных территориях.

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