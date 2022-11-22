Губернатор Белгородской области показал строительство «засечной черты» на границе с Украиной
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как на границе региона с Украиной идет строительство «засечной черты». Фотографии работ он опубликовал в телеграм-канале.
О том, что в Белгородской области возводят «засечную черту» из-за напряженной ситуации в регионе, Гладков заявил накануне.
«Мы готовимся к различным вариантам, <…> поэтому, начиная с апреля, и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий. <…> Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие», — рассказал губернатор на пресс-конференции.
Гладков также сообщил, что не раскрывает подробностей, чтобы украинские военные не узнали об этом из открытых источников.
В октябре на границе с Украиной в Белгородской области начали устанавливать оборонительные сооружения из бетонных блоков. Из таких же бетонных блоков бойцы ЧВК Вагнера строили оборонительную линию в захваченной РФ части Луганской области. Ее назвали «линией Пригожина».
Британская разведка также утверждала, что похожие линию обороны строят вокруг оккупированного Мариуполя.