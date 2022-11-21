Губернатор Белгородской области пригрозил чиновнице «казнью через отрубание головы» за задержки при сдаче объектов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил министру строительства области Оксане Козлитиной казнью за задержки при сдаче объектов. Об этом сообщает «Подъем».

«Один объект не сдается — это уже катастрофа, а у нас пять-шесть объектов — это вообще расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы. Публичное. В присутствии родственников», — сказал Гладков на совещании правительства региона.

Пресс-служба губернатора отказалась комментировать инцидент, заявив, что у главы региона «множество мероприятий», а «паблики часто врут».

На том же совещании губернатор заявил о возведении на границе региона с Украиной.

Читайте также

Война Двести семьдесят первый день

Читайте также

Война Двести семьдесят первый день