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Губернатор Белгородской области пригрозил чиновнице «казнью через отрубание головы» за задержки при сдаче объектов

Источник: Подъем

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил министру строительства области Оксане Козлитиной казнью за задержки при сдаче объектов. Об этом сообщает «Подъем».

«Один объект не сдается — это уже катастрофа, а у нас пять-шесть объектов — это вообще расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы. Публичное. В присутствии родственников», — сказал Гладков на совещании правительства региона.

Пресс-служба губернатора отказалась комментировать инцидент, заявив, что у главы региона «множество мероприятий», а «паблики часто врут».

На том же совещании губернатор заявил о возведении «засечных сооружений» на границе региона с Украиной.

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