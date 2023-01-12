Путин «концептуально» поддержал увеличение призывного возраста до 30 лет

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение министерства обороны увеличить призывной возраст до 30 лет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует [узнавать] информацию в Минобороны», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2022 года на итоговой коллегии ведомства с участием Путина предложил, чтобы призывной возраст поэтапно увеличили с 18 до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет.

11 января глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что граждан до 30 лет станут призывать в армию во время призыва, который начнется 1 апреля 2023 года. Полный переход на новый возраст призыва — с 21 до 30 лет — займет от года до трех, добавил Картаполов.

В ноябре 2022 года депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии по призыву с одного года до двух лет. Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента РФ увеличение срока службы в армии не обсуждают. В Минобороны сообщили, что «каких-либо изменений законодательства РФ в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается».

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