Глава комитета Госдумы по обороне объявил о планах забирать в армию людей до 30 лет уже в весенний призыв 2023 года

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил «Парламентской газете», что уже весной 2023 года на срочную службу в армию собираются призывать людей в возрасте до 30 лет.

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием», — сказал Картаполов.

По словам Картаполова, пока речь идет о повышении именно верхней границы призывного возраста. «Условно говоря, в ведении военкомата находится сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет».

Полный переход на новый возраст призыва — с 21 до 30 лет вместо с 18 до 27 лет — займет от года до трех, заявил Картаполов, подчеркнув, что для этого «потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство — в частности, в закон „О воинской обязанности и военной службе“».

С предложением «поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет» 21 декабря выступил на коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу. Официальных документов о переходе на новую систему призыва по состоянию на 11 января опубликовано не было.

Весенний призыв на срочную службу в России в 2023 году должен пройти с 1 апреля до 15 июля.

В конце 2022 года появлялись сообщения, что обсуждается возможность не только смены границ призывного возраста, но и увеличения срока службы по призыву. Планы увеличить срок службы власти РФ отрицают.

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