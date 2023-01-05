Пригожин заявил о возвращении из Украины первой группы заключенных, завербованных ЧВК Вагнера. С них сняли судимости

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Первую группу заключенных, воевавших в Украине в составе , помиловали после завершения полугодового контракта. Об этом, сообщает РИА Новости, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Как отмечает агентство со ссылкой на ЧВК Вагнера, в первой группе бывших заключенных около 20 человек. Их имена не называются, за что их осудили, не сообщается. О снятии судимостей известно лишь со слов Пригожина.

РИА Новости также опубликовало видео, как бизнесмен жмет руки людям в камуфляже и поздравляет их с «отработкой контракта».

«Контракт свой с честью отработали, с достоинством, одни из первых… Первые. Отработали так, как мало кто работает… Общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением, а законы они нарушать не должны», — говорит бизнесмен в ролике.

Пригожин также вспомнил одного из заключенных, который «отсидел тридцатку» и «погиб героически», подорвав себя вместе с противниками. «Это генетика… Сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального», — заявил основатель ЧВК.

На вопрос о том, чем наемники теперь будут заниматься, они ответили, что собираются «вернуться назад», потому что «продолжение работы — это жизнь».

В конце видео Пригожин призывает бывших заключенных, часть из которых, сидят перед ним с костылями и в инвалидных колясках, «много не бухать», «наркотики не употреблять», «баб не насиловать» и «не бедокурить».

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О том, что ЧВК Вагнера активно вербует заключенных на войну в Украине, СМИ сообщают с лета 2022 года. В сентябре появилось видео, как Евгений Пригожин предлагает осужденным в колонии Марий Эл стать наемниками. После начала вербовки сообщалось о нескольких случаях гибели или убийств заключенных на фронте.

Как отмечала , в сентябре — октябре количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысячи человек - больше, чем в результате амнистий последних лет. Издание связывало это сокращение с вербовкой в ЧВК Вагнера.