В украинских телеграм-каналах опубликовали интервью бывшего заключенного, завербованного в ЧВК Вагнера Он рассказал, как вагнеровцы убили двух бойцов, которые «просто испугались» во время штурма украинских позиций

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Телеграм-канал «Не жди меня из Украины»

В украинских телеграм-каналах опубликовали интервью мужчины, которого представили как российского военнопленного, бывшего заключенного, завербованного ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине. 12 декабря ролик, в частности, выложил телеграм-канал «Не жди меня из Украины», где публикуют данные о погибших или попавших в плен российских военных.

В подписи к ролику говорится, что интервью взяли у Вячеслава Измайлова с позывным «Гойда». Однако в самом видео он представляется Владиславом. В ответ на вопрос людей за кадром, почему он решил дать интервью, Измайлов говорит, что «решил рассказать всю правду». В ролике есть несколько монтажных склеек и логотип, похожий на логотип украинского медиа DonbasFrontliner.

По словам Измайлова, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин приехал в колонию, где отбывал наказание заключенный, 27 сентября. Бизнесмен «начал набирать народ», сказав, что у него есть «полномочия от вышестоящих органов». Какие именно, Измайлов не знает.

Пленный рассказал, что ему предложили контракт на полгода, а затем полное освобождение от уголовного наказания. Заключенным сказали, что заплатят им 200 тысяч рублей, и пообещали «привилегии семьям, а также то, что воевать их направят в окопы на вторую линию фронта». По словам Измайлова, около 300 человек из его колонии согласились отправиться на войну.

Когда они приехали в Украину, «все оказалось иное», заявил пленный. Он утверждает, что заключенные прошли двухнедельный курс обучения, после которого их сразу «забросили на штурм» под Лисичанск.

«Говорили, что смертность маленькая. Но на самом деле смертность очень большая. В живых мало кто остается, и вот эти полгода трудно будет прогрести живым», — рассказал Измайлов.

Отвечая на вопрос, достоверна ли информация о расстрелах отступающих солдат, пленный сообщил: «В первом штурме я шел второй группой. До меня шла группа эвакуации. Там два человека были, которые просто испугались. Работала артиллерия. Они испугались — первый раз на войне. И вот этих вот двоих потом на базе „обнулили“. Они копали себе могилу, их просто расстреляли и закопали».

В конце ролика Измайлов заявил, что число погибших военнослужащих сильно занижается. «Чтобы вы понимали, у меня во взводе было 90 человек. Из этих 90 максимум осталось 20», — сообщил он.

Издание «Верстка» подтвердило личность человека, снятого на видео. По данным журналистов, это 26-летний уроженец Самары Владислав Измайлов. Издание не сообщает, в какой колонии он отбывал наказание.

Подруга Измайлова подтвердила «Верстке», что в видео — ее друг, отбывавший срок в колонии. «Он находился в колонии, последний раз я с ним говорила в июле. Если не ошибаюсь, сидел за кражу. У него нет родителей, только бабушка. Также у него есть двое детей, с женой он в разводе», — рассказала она.

Журналисты нашли одно из уголовных дел Измайлова. В 2017 году его приговорили к одному году и восьми месяцам колонии за то, что он обокрал приятеля и угнал машину для ее продажи на запчасти. По словам подруги бывшего заключенного, Измайлова впоследствии перевели в колонию-поселение, но затем снова вернули в колонию в связи с еще одним уголовным делом. Каким именно, она не уточнила.

Бабушка Измайлова также подтвердила «Верстке», что он должен отбывать наказание в колонии. Во время их последнего разговора в августе внук сообщил, что «отправится в Украину, если будет такая возможность», рассказала она.

О том, что российских заключенных вербуют для участия в войне в Украине, известно из многочисленных сообщений СМИ. В сентябре появилось видео, в котором снято, как Евгений Пригожин предлагает осужденным в колонии Марий Эл вступить в ЧВК Вагнера.

В ноябре обратила внимание, что в сентябре — октябре количество заключенных в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысячи человек — больше, чем в результате амнистий последних лет. Издание связывало это сокращение с вербовкой заключенных в ЧВК Вагнера.

Измайлов не первый бывший заключенный, завербованный ЧВК Вагнера и согласившийся дать интервью в украинском плену. В сентябре бывший заключенный из ИК-3 Рязанской области Евгений Нужин рассказал журналисту Юрию Бутусову, как попал на войну и что происходило на фронте. «Как я для себя понял, [заключенные выполняли задачу] пушечного мяса. Что не выполняешь, что-то не то делаешь — „обнуляют“. Расстреливают. Это у них называется „обнуление“», — говорил бывший заключенный о порядках вагнеровцев.

В ноябре близкий к ЧВК Вагнера канал Grey Zone опубликовал видео жестокого убийства Нужина, назвав происходящее «наказанием предателя». Пригожин заявлял, что к похищению и убийству Нужина могут иметь отношение спецслужбы США. В офисе президента Украины говорили, что бывший заключенный добровольно согласился вернуться в Россию в рамках обмена пленными.

Правоохранительные органы ведут проверку в связи с публикацией видео с убийством Нужина, говорила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.