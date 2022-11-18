«Медиазона»: число заключенных в российских колониях за два месяца сократилось на рекордные 23 тысячи человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В сентябре и октябре 2022 года число заключенных в мужских исправительных колониях России сократилось на 23 тысячи человек, сообщает со ссылкой на статистику ФСИН.

Как обратило внимание издание, на начало августа в исправительных колониях содержались 349 тысяч человек, к сентябрю их на тысячу меньше, что соответствует многолетнему тренду на снижение числа заключенных. Однако к началу октября и ноября произошел резкий спад: до 338 и 325 тысяч заключенных соответственно.

Сопоставимые скачки за последние годы, подсчитали журналисты, происходили лишь дважды: весной 2015 года (тогда в рамках амнистии к 70-летию Победы за два месяца освободили почти 15 тысяч человек) и в начале 2020 года (поскольку во время первой волны коронавируса российские суды выносили меньше приговоров).

«Медиазона» предполагает, что нынешнее сокращение связывано с вербовкой заключенных в . Ее основатель, бизнесмен Евгений Пригожин лично ездит по колониям, обещая осужденным, что спустя полгода участия в боевых действиях в Украине они будут помилованы.