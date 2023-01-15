Алексей Арестович сообщил, что российскую ракету, разрушившую дом в Днепре, могла сбить украинская ПВО. А затем заявил, что сказал об этом, «засыпая на ходу»

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Российские войска 14 января нанесли массированный удар по Украине, из-за чего в девятиэтажном жилом доме в Днепре обрушились два подъезда, более 20 человек погибли и свыше 70 пострадали. Вечером того же дня внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ракету, которая попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре, предположительно сбили украинские силы ПВО.

Последствия удара по Днепру

Ракета попала по жилому дому в Днепре. Погибли и ранены десятки мирных жителей Триста двадцать пятый день войны. Фотографии

Последствия удара по Днепру

Ракета попала по жилому дому в Днепре. Погибли и ранены десятки мирных жителей Триста двадцать пятый день войны. Фотографии

«Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала, — сказал Арестович в эфире программы в ютьюбе. — Ну кроме того, там проблема с едким дымом — это верный признак (российской сверхзвуковой крылатой ракеты) X-22, потому что она заправляется крайне токсичным топливом. И это, судя по всему — тут еще разбираться и разбираться, — но можно предположить, что оно стало еще и дополнительным элементом поражения, токсичное топливо как таковое».

Беседа Марка Фейгина с Алексеем Арестовичем по итогам 235-го дня войны ФЕЙГИН LIVE

Заявление Арестовича о том, что ракету «сбили» силы украинской противовоздушной обороны, процитировали многие российские СМИ. При этом многие из них просто проигнорировали сам обстрел Днепра или выпустили только короткую новость со ссылкой на Алексея Арестовича, не упомянув о человеческих жертвах.

Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал Алексея Арестовича в своем телеграм-канале, назвал его «помойным ртом» и призвал Службу безопасности Украины «отреагировать» на высказывания советника офиса президента Украины. В другом сообщении Филатов назвал Арестовича «злом» и «Воландом».

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в свою очередь заявил, что у Вооруженных сил Украины «нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет». Олещук также сообщил, что в многоэтажный дом попала ракета X-22, которую запустили из Курской области.

Украинские СМИ заметили, что ранее представители ВСУ как минимум трижды сообщали о том, что сбивали такие ракеты. В Воздушных силах Украины назвали старые сообщения о сбитых ракетах ошибочными.

В ночь на 15 января Арестович заявил, что в падении ракеты на жилой дом «никто не обвинит Украину». «Как не обвинили после падения нашей ракеты ПВО в Польше, убившей двух польских граждан. Вина РФ однозначна и не может быть ни размыта, ни ослаблена. Все прекрасно понимают — не было бы российского удара, не было бы трагедии — вне зависимости от конкретного механизма ее наступления», — написал Арестович в соцсетях.

А что было с ракетой, упавшей на Польшу? Ракета, упавшая на Польшу, оказалась не российской. А если бы была российской — НАТО вступило бы войну?

Советник офиса Зеленского подчеркнул, что «дом в Днепре разрушила российская крылатая ракета типа Х-22», а ракета ПВО «и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений».

Днем 15 января Алексей Арестович выпустил новое заявление, в котором рассказал, почему сообщил о работе ПВО в Днепре в день российского удара (позднее Арестович удалил это сообщение, у «Медузы» осталась его копия). По его словам, об этом ему сообщил «товарищ, бывший пэвэошник», который в момент нападения находился на улице. «Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили», — написал Арестович.

Советник офиса президента Украины отметил, что выступал на стриме , «засыпая на ходу и еле ворочая языком». «Народ, я просто устал. 320 дней прямых вечерних эфиров, не считая остальной работы, постоянный недосып, постоянный информационный перегруз, командировки. Миллионы контактов в день», — заявил он.

Арестович отметил, что его «месседж» должен был быть другим: «Есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие-то признаки в ее пользу. Есть другая версия — прямое попадание в дом». Советник офиса Зеленского считает, что, будь он «чуть-чуть в форме», то «вытянул» бы эту линию разговора.

Спустя пару часов после публикации своего заявления Алексей Арестович написал в соцсетях, что «отозвал извинения». «Смотрите [видео эфира с Фейгиным] с 03:55 по 04:05. Я четко говорю дважды: „судя по всему“ и „еще разбираться и разбираться“. Т. е. будучи даже радикально уставшим, оговорки — что мое предположение о ракете ПВО всего лишь версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь», — заявил Арестович.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил в эфире украинского телемарафона, что Воздушные силы призывают всех быть осторожными с комментариями о работе украинских сил противовоздушной обороны. «Вы видите, что происходит в Днепре, российская пропаганда умело использует заявления любых людей, причастных к власти, и других людей, чтобы вести информационную войну против нас», — заявил он.

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Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Фото на обложке: Канал Алексея Арестовича в Youtube