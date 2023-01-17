«Крым все равно наш, че ты хочешь-то от нас?» «Важные истории» дозвонились российским военным, которых СБУ обвиняет в причастности к ракетному удару по Днепру

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Поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Днепре, 16 января 2023 года Clodagh Kilcoyne / Reuters / Scanpix / LETA

Служба безопасности Украины объявила 16 января, что установила личности российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру. В результате попадания крылатой ракеты Х-22 по жилому дому в городе 14 января, по последним данным, погибли 40 человек, в том числе трое детей.

Украинская спецслужба перечислила имена шестерых россиян, которые, по ее мнению, ответственны за это преступление. Против них открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Это:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 01.09.1978 года;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года.

Журналисты нашли контакты военных и связались с ними. Их авиационный полк, по данным издания, дислоцируется в населенном пункте Шайковка в Калужской области.

Алексей Иваненко, командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка, заявил журналистам, что не следит за новостями и не в курсе того, что произошло в Днепре. «Я уволился из армии три года назад после того, как мне пробили голову. Вышел на пенсию, занимаюсь сейчас ассенизаторством», — сказал он. На вопрос об уголовном деле, возбужденном против него СБУ, Иваненко ответил так: «Прекрасно, мне теперь сдаваться идти?».

Динар Назиров, штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка, в беседе с изданием представился «лесовиком из лесного хозяйства». «Не ходите в моем лесу и не пугайте белок», — сказал он и бросил трубку.

Дмитрий Голенков, называемый начальником штаба авиационной эскадрильи авиационной группы, сначала в беседе признал свою причастность к полку, а затем принялся оскорблять журналистку «Важных историй», оправдывая аннексию Крыма и других украинских территорий, оккупированных российской армией в ходе вторжения 2022 года.

Я сказал, что четыре субъекта и Крым это наши. Причем тут Украина? Я вообще Украину не трогаю. Украина — это другое самостоятельное государство… Оно же обстреливает нашу территорию Российскую Федерацию, Донецкую, Херсонскую, Запорожскую область, Крым обстреливают. Почему вы про это меня не спрашиваете? <…> Вы, девушка, наверное, с Украины. В России журналисты не задают такие вопросы. Журналисты вообще вопросы не задают.

Что, я прям, *****, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? <…> Крым все равно наш и все остальное наше. Че ты хочешь-то от нас?

В разговоре на фоне Голенкова также периодически был слышен голос второго собеседника, который вставлял, например, такие фразы: «Зачем она, шкура, со мной на русском говорит? Если ты украинская шкура, вот и говори с нами на украинском!».

Другие военные за запросы «Важных историй» не ответили.