Россия нанесла удар по Украине дронами-камикадзе. Все 24 беспилотника, по данным ВСУ, удалось сбить

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Командование воздушных сил ВСУ заявило, что российские войска в ночь на 26 января атаковали Украину 24 беспилотниками-камикадзе Shahed-136/131. Все дроны удалось сбить.

«Беспилотники были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами воздушных сил во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

По данным ВСУ, пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Вечером 25 января во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. По данным УНИАН, значительное часть БПЛА были сбиты над Запорожской и Днепропетровской областями. Позднее стало известно о работе ПВО в Киевской области. Ночью 26 января глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил о попадании в промышленное предприятие на территории области. По его данным, при ударе никто не пострадал.

С начала октября Россия регулярно наносит массированные удары по территории Украины, задействуя как ракеты, так и беспилотники, которые закупает у Ирана. В ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что общий ущерб, нанесенный энергосистеме Украины российскими обстрелами, составляет более 70 миллиардов гривен (около 1,9 миллиарда долларов).

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