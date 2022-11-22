Российские обстрелы нанесли ущерб украинской энергосистеме почти на два миллиарда долларов

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Ущерб, нанесенный энергосистеме Украины российскими ракетными ударами, составляет более 70 миллиардов гривен (около 1,9 миллиарда долларов). Такую оценку на заседании правительства привел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, над восстановлением сетей «Укрэнерго» сейчас работают 70 ремонтных бригад, или более тысячи специалистов. В рамках работ по всей стране продолжаются веерные отключения электричества. При этом, отметил Шмыгаль, не исключены аварийные отключения из-за начавшихся морозов и возросшего потребления гражданами электроэнергии.

Также премьер объяснил, почему одни города в Украине могут отключать от электроэнергии чаще других.

«Если упрощенно и коротко, то между станцией, производящей электроэнергию, и нашими домами как конечным потребителем есть подстанции и сети, которые транспортируют электроэнергию. Российские террористы атакуют именно эти объекты. Поэтому невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы. Поэтому ограничения происходят по стране неравномерно», — пояснил он.

Ранее Шмыгаль заявлял, что российские обстрелы вывели из строя почти 50% энергосистемы Украины.

Минобороны РФ наносит регулярные ракетные удары по военным и энергетическим объектам в Украине с 10 октября. По оценкам властей Украины, самый массированный с начала войны удар по энергетике страны был нанесен российской армией 15 ноября.

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