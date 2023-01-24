Зеленский запретил чиновникам на время войны выезд за рубеж с «негосударственной целью»

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет госслужащим в период мобилизации и военного положения выезжать за пределы страны исключительно в служебные командировки.

Вот что рассказал об указе Зеленский в обращении по итогам 334-го дня войны:

Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве.

Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся. В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка.

Согласно указу, запрет на выезд будет касаться членов кабинета министров Украины, руководства офиса президента, депутатов Верховной рады, судей, прокуроров, глав СБУ, ЦИК, СНБО, Нацбанка, руководителей городских администраций.

Как пишет «Украинская правда», 23 января в отставку подал заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко, который на Новый год съездил с семьей в отпуск в Испанию, использовав машину львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.

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