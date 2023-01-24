Война Триста тридцать пятый день

новости

Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 января читайте здесь.

Главные новости:

Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку после выхода расследования о закупке продовольствия для украинских военных по завышенным ценам.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому госслужащие в период мобилизации и военного положения могут выезжать за пределы страны исключительно в служебные командировки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил новых командующих Южным и Западным военными округами.

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы офиса президента.

Евросоюз согласовал седьмой по счету транш военной помощи Украине на сумму в 500 миллионов евро.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!