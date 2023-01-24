Война Триста тридцать пятый день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 января читайте здесь.
Главные новости:
- Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку после выхода расследования о закупке продовольствия для украинских военных по завышенным ценам.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому госслужащие в период мобилизации и военного положения могут выезжать за пределы страны исключительно в служебные командировки.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил новых командующих Южным и Западным военными округами.
- Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы офиса президента.
- Евросоюз согласовал седьмой по счету транш военной помощи Украине на сумму в 500 миллионов евро.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев, разработавший законопроект, предусматривающий, что для пересечения границы РФ на автотранспорте нужно будет бронировать дату и время, пояснил РБК, что речь идет только о грузовых перевозках.
Как писал The Bell в утренней рассылке, применительно к грузовым перевозчикам поправки Москвичева «можно считать полезными и даже назревшими», отмечая, что на наиболее востребованных погранпунктах на прохождение границы неоднократно выстраивались километровые очереди из фур.
В Украине продолжаются кадровые перестановки, которые, в частности, анонсировал президент Владимир Зеленский.
Уволен, пишет «Суспильне», заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека собрало свидетельства гибели во время российского вторжения 7068 погибших мирных жителей и 11415 раненых.
Речь идет только о задокументированных случаях, реальное число жертв гораздо больше, подчеркнули в Управлении верховного комиссара ООН.
Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку после выхода журналистского расследования о том, что продовольствие для украинских военных закупали по завышенным ценам. Об его отставке сообщает «РБК-Украина».
Шаповалов попросил уволить его, «чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения армии» из-за обвинений, связанных с закупкой продуктов.
Министр обороны Украины Алексей Резников принял отставку своего заместителя.
Купянск Харьковской области
Российские войска заняли Купянск в самом начале вторжения в Украину. В сентябре 2022 года украинские силы освободили город. Россия во время отступления обстреляла Купянск из артиллерии, что привело к масштабным разрушениям.
Учащиеся за границей российские школьники, которые не смогут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) «из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных иностранных государств», смогут получить аттестаты на основе промежуточной аттестации.
Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Оно, сообщается на сайте правительства, касается учеников, которые живут за границей, учатся в школах при посольствах, а также обучаются дистанционно или находятся на на семейном обучении.
Ученики из Донецкой и Луганской народных республик, которые приехали в Россию в первой половине 2022 года и закончили 2021/2022 учебный год в российских школах, могут выбрать один из двух вариантов действий. Первый — получить аттестаты об основном общем или среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации. Второй — сдать ГИА за 9-й класс или ЕГЭ в соответствии с существующим порядком.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин подписал указ о смене «главы администрации» оккупированного Мариуполя.
Вместо занимавшего этот пост с апреля Константина Иващенко, бывшего депутата Мариупольского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», на этот пост назначен Олег Моргун, бывший глава Новоазовского района ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет госслужащим в период мобилизации и военного положения выезжать за пределы страны исключительно в служебные командировки.
«Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — говорил Зеленский в обращении вечером 23 января.
Запрет на выезд будет касаться членов кабинета министров Украины, руководства офиса президента, депутатов Верховной рады, судей, прокуроров, глав СБУ, ЦИК, СНБО, Нацбанка, руководителей городских администраций.
Совет национальной безопасности Украины ввел санкции против 22 представителей Русской православной церкви. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
В санкционный список, в частности, попали:
- митрополит Будапештский и Венгерский Илларион (Алфеев),
- замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе,
- советник патриарха протоиерей Николай Балашов,
- митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Емельянов),
- глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда,
- глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
Помимо них под санкции попали представитель Русской православной церкви при Всемирном совете церквей в Женеве Михаил Гундяев, являющийся племянником патриарха Кирилла, а также председатель пятидесятнического Российского объединенного Союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские войска за сутки нанесли девять ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиаударов. Кроме того, противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Противник продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия, все атаки были отбиты. На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.
- Последние 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области, отмечается уменьшение количества личного состава противника. Кроме того, на передовую в основном отправляются мобилизованные россияне, а профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу.
- По имеющейся информации, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию РФ семей военнослужащих 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы офиса президента.
Российские силы, представленные в основном ЧВК Вагнера, с июля пытаются захватить Бахмут. В середине января российская сторона объявила о взятии Соледара — небольшого города в Бахмутском районе, а спустя несколько дней заявила об «освобождении» Клещеевки — села в пяти километрах от Бахмута. «Медуза» показывает, как развивались события на этом участке фронта.
В Новосибирске задержан бывший директор государственного драматического театра «Красный факел» Александр Кулябин, сообщает прокуратура Новосибирской области.
В отношении Кулябина возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет).
«По месту жительства подозреваемого проведены обыски, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Гражданам России, выезжающим из страны на автомобиле, потребуется предварительно зарезервировать дату и время пересечения границы. Соответствующие поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» предложил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. С текстом законопроекта ознакомился ТАСС, в базе данных Госдумы он пока не опубликован.
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