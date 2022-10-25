Владелец франшизы KFC продал российский бизнес. По данным «Коммерсанта», сеть переименуют в Rosticʼs

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Американский холдинг Yum! Brands, владеющий KFC, заключил договор о продаже 70 своих российских ресторанов и прав на мастер-франшизу местному партнеру — компании Smart Service Ltd. бизнесменов Константина Котова и Андрея Осколкова.

В соответствии с соглашением покупатель будет нести ответственность за ребрендинг торговых точек KFC и сохранение штата сотрудников компании в России, говорится в пресс-релизе на сайте Yum! Brands.

По сведениям «Коммерсанта», нового владельца обязали постепенно ребрендировать все заведения KFC в России в Rosticʼs. Такой бренд зарегистрировала российская структура американского холдинга в начале осени, сделав его частью контракта по продаже бизнеса. Вывески начнут менять с 2023 года, рассказал источник газеты на рынке общепита.

Сумма сделки не раскрывается, по оценкам аналитиков, она могла составить до 1,3 миллиарда рублей. Для завершения сделки будут привлечены банковские средства, рассказал «Коммерсанту» источник, осведомленный в деталях договора.

В России насчитывается около тысячи ресторанов KFC. Практически все они управляются независимыми собственниками по договорам лицензирования или франшизы. Компания Smart Service Ltd. управляла по франшизе 41 заведением KFC.

Ранее холдинг Yum! Brands также продал права собственности на все активы франшизы Pizza Hut в России. По условиям договора, эта сеть также сменит название в России.