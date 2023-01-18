Мобилизованные из Ярославской области сообщили, что их хотят обвинить в дезертирстве за оставление позиций по приказу командования

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Мобилизованные из Ярославской области, воюющие в Украине, записали видеообращение, где заявили, что их хотят обвинить в дезертирстве за отступление с боевых позиций по приказу командира роты. Ролик военнослужащих опубликовало ярославское издание «Про город».

Журналисты получили видео от жен мобилизованных. Как утверждает «Про город» в заголовке заметки, посвященной ролику, военнослужащие записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

В записи участвовали больше десятка мобилизованных. Где они находятся, в ролике и заметке «Про город» не уточняется. На записи слышны звуки взрывов.

«Просим разобраться в данной ситуации. Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено. Теперь нас хотят обвинить в дезертирстве, так как командир роты говорит, что приказ не отдавал. Командованию на нас наплевать», — говорит один из военнослужащих.

По его словам, с самого начала мобилизованным обещали, что они будут служить в теробороне, но в итоге их отправили на передовую. «Мы просим во всем этом разобраться и просим у вас помощи», — закончил военный.

Мобилизованные также утверждают, что сейчас их пытаются распределить по разным подразделениям, чтобы они не могли коллективно бороться за свои права, отмечает «Про город».

Жены и матери ярославских мобилизованных рассказали изданию, что их близкие находятся в Украине с 28 ноября. По их словам, сейчас военные «оказались в зоне серьезных боевых действий», а все выплаты, которые они получили, ушли на покупку снаряжения.

Родственники мобилизованных готовят обращение в Следственный комитет России, военную прокуратуру и к Владимиру Путину.

20 сентября — за день до объявления в России мобилизации — Госдума РФ в экстренном порядке дополнила уголовные статьи о дезертирстве и самовольном оставлении места службы новыми пунктами. Они предусматривают ужесточение наказания при совершении этих деяний в период мобилизации или ведения боевых действий. Президент России Владимир Путин подписал поправки об этом 24 сентября. В декабре российские суды начали выносить первые приговоры по таким статьям.

Подробно о поправках

В Уголовном кодексе РФ появились слова «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Кому и чем это грозит? 11 карточек