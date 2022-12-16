В России вынесли первые приговоры по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части во время мобилизации

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Российские суды начали выносить приговоры по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части в период мобилизации и ведения боевых действий. Это обнаружила , изучив сайты гарнизонных военных судов.

Так, 14 декабря Мурманский гарнизонный военный суд вынес приговор по статьям о дезертирстве в период мобилизации, а также покушении на незаконное пересечение границы Максиму Малышеву. Какое наказание он получил, неизвестно: текст приговора на сайте суда не опубликован, а судья отказался сообщить «Медиазоне» детали решения.

6 декабря Великоновгородский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Данилу Иванова к пяти годам условно за оставление части в период мобилизации. По словам адвоката, Иванова обвинили в том, что тот уехал из своей части в Белгородской области в конце апреля, а вернулся в сентябре, после объявления мобилизации. Защитник отказался уточнить, участвовал ли Иванов в боях в Украине перед побегом.

7 декабря по той же статье суд в подмосковном Солнечногорске назначил Алексею Созонову четыре года условно, сообщил « » его адвокат, отказавшись раскрывать детали дела. Текст приговора на сайте суда пока не опубликовали.

В сентябре Госдума в экстренном порядке дополнила уголовные статьи о дезертирстве и самовольном оставлении места службы новыми пунктами. Они предусматривали, что при совершении этих деяний в период мобилизации или ведения боевых действий наказание по ним ужесточается.

Поправки были приняты 20 сентября — за день до объявления в России мобилизации. Президент России Владимир Путин подписал их 24 сентября.

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