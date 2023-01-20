Москвичам запретили фотографировать мемориал в память о погибших в Днепре

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Полиция Москвы запрещает делать фотографии около памятника Лесе Украинке, где появился стихийный мемориал в память о погибших в Днепре. Об этом журналисту сообщила одна из его подписчиц, которая посетила мемориал.

По ее словам, у памятника к ней подошел полицейский, который сказал: «Я знаю, что вы имеете право фотографировать, я сам не понимаю, почему нельзя, но начальство сказало, чтобы не разрешали, поэтому удаляйте фото».

Ранее 20 января уже появлялись свидетельства жителей Москвы о том, что им запрещают фотографировать памятник.

14 января в результате попадания российской ракеты по жилому девятиэтажному дому в Днепру погибли 46 человек. В некоторых городах России после произошедшего стали появляться стихийные мемориалы в память о погибших жителях Днепра. В Москве полицейские задерживали людей, приходивших возложить цветы к памятнику Леси Украинки.

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