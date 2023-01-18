Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В городах России стали появляться стихийные мемориалы в память о людях, погибших в результате российской атаки на Днепр. В результате взрыва российской ракеты там погибли 45 человек.

В Краснодаре стихийный мемориал появился возле памятника поэту Тарасу Шевченко. К нему люди приносили цветы, свечи и детские игрушки. Около памятника поставили фотографию разрушенного дома.

В Санкт-Петербурге стихийный мемориал тоже появился у памятника Шевченко: рядом с ним петербуржцы свечами выложили слово «Днепр».

В Екатеринбурге мемориал в память о погибших в Днепре появился у памятника жертвам политических репрессий.

Екатеринбург Весна

Жители Москвы приносили цветы, свечи и игрушки к памятнику Лесе Украинке. В ночь на 18 января стихийный мемориал убрали сотрудники коммунальных служб. По данным журналиста , цветы и игрушки от памятника перенесли к скульптуре «Содружество», символизирующей единение славянских народов.

На месте стихийного мемориала в Москве с 18 января дежурит полицейский автозак. По данным , накануне полицейские задержали четырех человек. Одному из них вменяют мелкое хулиганство, его оставили в отделе полиции до утра. Что произошло с остальными задержанными, неизвестно.

сообщает, что после задержаний у первого мемориала жители Москвы стали приносить цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Москва Весна

14 января российская ракета попала в девятиэтажный дом на набережной Победы в Днепре, полностью уничтожив один из подъездов. По последним данным, погибли 45 человек, в том числе шесть детей.

Украина заявила, что удар по жилому дому был нанесен крылатой ракетой X-22, против которой у ВСУ нет эффективных средств противовоздушной обороны. Эту информацию также подтвердила британская разведка, подчеркнув, что российская противокорабельная ракета X-22 крайне неточна в случае ее применения против наземных целей.

Россия настаивает, что ракета попала в жилой дом из-за работы украинских сил ПВО. Об этом, в частности, заявил официальный представитель РФ в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности организации. В своем выступлении Небензя также сослался на слова бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, который сказал в стриме в ютьюбе, что российскую ракету могли сбить украинские силы ПВО.

После критики в его адрес Арестович подал в отставку. В Офисе президента Украины просьбу об увольнении удовлетворили в тот же день.

Российская ракета разрушила жилой дом в Днепре

«Спасатели кричали, чтобы слезал. А я стою, голыми руками бетонные плиты двигаю, ищу ее» При ракетном ударе по девятиэтажке в Днепре погибли и пострадали больше 120 человек. Вот истории лишь некоторых из них

Российская ракета разрушила жилой дом в Днепре

«Спасатели кричали, чтобы слезал. А я стою, голыми руками бетонные плиты двигаю, ищу ее» При ракетном ударе по девятиэтажке в Днепре погибли и пострадали больше 120 человек. Вот истории лишь некоторых из них